70後金融男為退休 400萬買SIERRA SEA 上班需1小時 惟環境靚單位質素高 「背山面海風水好」

位於馬鞍山西沙灣的SIERRA SEA，自今年4月推售以來，吸引不少買家入市，項目6輪推售全數沽清，涉及逾1,520伙。屋苑最近陸續入伙，現年50歲、從事金融行業的林先生（化名）以約413萬元購入一間381方呎的2房低層單位，折實呎價約1.08萬元。他接受《星島頭條》訪問時，大讚屋苑環境好到無得彈，更認為背山面海風水好，雖然有人介意該處交通不便，但他指自己可居家辦公，通勤不太受影響，隨著交通設施逐步完善，相信問題會得到緩解。

外望海景 大讚「退休好住處」

林先生原本租住火炭星凱堤岸，月租1.7萬元，今年4月偶然看到項目樓盤廣告，首批一房售價低於300萬元，認為價格非常吸引，於是部署入市。為了解屋苑周邊環境，他兩度親赴西沙視察，他指西沙空間感充足，還沒有都市嘈雜的感覺，「而且空氣很好，會所設施很齊全，甚至能乘船到附近島嶼，整體環境優美，居住舒適。」

除此之外，他還飼養一隻寵物狗，屋苑附近不但有狗隻學校，更有寵物友善渡輪前往深涌，自然環境充足，對於養狗人士而言十分便利。

考慮以上因素，林先生在樓盤首輪開售時便入票認購，但因人數眾多未能成功。幸運的是，他在次輪推售時抽中較前的號碼，成功以413萬元購入心儀單位。他承造6成按揭，首期約170萬元，月供約1.5萬元。雖然單位位於低層，前方景觀不受阻擋，外望屋苑內園及較大片海景，更形容一入門便有開闊的感覺，對於已工作多年的他而言，「無疑是日後退休的好住處」，看著風景心情已感到舒暢。

居家辦公不受交通影響

至於外界關注的交通問題，林先生則表示，發展商已開設多條公共巴士線接駁港鐵大學站和沙田站，「由西沙乘巴士到大學站約15分鐘，到沙田約20分鐘車程。」不過，他亦承認，該區確實存在「樽頸位」，日後有機會造成交通擠塞，但他相信，隨著設施逐步完善，問題會得到緩解。

林先生公司位於中環附近，上班需時約一個多小時，雖然他沒有私家車，幸好每周有3至4天可以居家辦公，不太需要往返市區，這亦是他選擇在該區上車的原因之一。

《星島頭條》記者實測發現，從西沙搭乘581巴士到烏溪沙站需時10分鐘，不過班次不太密，約20分鐘一班車。

使用Mortgage Link戶口慳按揭利息

由於從事金融行業，林先生對理財比較敏銳。他提到，自己使用銀行的Mortgage Link Account（存款掛鈎按揭）優惠計劃，能抵銷部分利息支出，「我計算過，每月能省下約20%至30%的支出。」他補充，隨著美國進入減息周期，相信對按揭利率會更加有利。

他續指，相比起每月1.7萬元的租金，現在的按揭供款更划算。SIERRA SEA管理費每方呎約4.3元，供款連同每月1,600元的管理費，他認為租金與置業的成本亦相若，「租金是100%付出去就沒了，但每月供款起碼以後層樓是自己的。」

林先生透露，自己剛收樓不久，已見有業主開始放盤，價格提高約20%至30%。根據中原地產的放盤資料，目前屋苑二手放盤最貴為532方呎的3房單位，放盤價780萬元，據代理透露，當時一手買入約660萬元；若成功轉售，帳面將獲利約120萬元。

對於本次入市，林先生認為是好時機，並打算投資與自住並行，「這裡近中文大學，將來租戶需求大，尤其是大學生。」在收樓時，已有代理向他詢問要否出租，更亮出當日成交個案，一間526方呎的兩房單位以月租2.2萬元成交。

深認證驗樓師賴達明（明哥）在詳細檢查後，給予99分評價。

單位驗收獲得99分

另一方面，據林先生透露，在正式驗樓前，發展商曾反覆檢查單位，在驗樓當日，單位質素果然理想，資深認證驗樓師賴達明（明哥）在詳細檢查後，給予99分評價，並指沒有任何漏水及地板空鼓等情況，結構類、電器、潔具項目更是獲得滿分。

不過，明哥提醒，記得安裝衣櫃的固定釘，防止衣櫃因受力不均而傾倒。

