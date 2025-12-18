Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

天璽．海亮燈閃耀維港 部署短期現樓招標推

新地發展的啟德天璽．海，位處啟德跑道區前端，臨海而建，前迎臨維港首席低密度住宅項目，坐擁一線維港海景。項目第1期及2A期即將啟動入伙交樓程序，配合外牆大型動態燈光藝術裝置亮燈，為啟德海濱塑造全新城市視覺焦點，進一步奠定其維港新地標地位。

新地雷霆(圖右)表示，項目第1期及2A期預計將於短期內以現樓形式招標發售。
新地副董事總經理雷霆表示，天璽．海集多項優勢於一身，坐擁得天獨厚地理位置，為區內臨海地標式豪宅指標。項目邁向落成，第1期及2A期即將交樓入伙，相信業主對物業各方面質素均會十分滿意。項目第1期及2A期預計將於短期內以現樓形式招標發售。

新地代理執行董事陳漢麟指，天璽．海項目外牆特設大型燈光藝術裝置，並於今日舉行亮燈儀式，標誌着啟德跑道區首席住宅項目正式誕生；璀璨光影與啟德海濱長廊及維港夜景互相呼應，從對岸亦清晰可見，猶如一座以鑽石打造的藝術品。燈光裝置透過編程系統可呈現多種動態光色組合，沿着建築的弧形立面與層層鋪排的露台延伸，凸顯項目的流線外型及獨特露台設計，勢必成為維港極具象徵性的藝術焦點，體現項目奢華顯赫氣派。

天璽．海位據啟德跑道區前端臨海位置，坐擁一線維港海景，極目維港雙海峽。項目由世界級建築師事務所SOM設計，為其在香港的首個住宅發展項目，建築設計靈感源於其得天獨厚臨海地理優勢，融匯海浪、航海與維港海景三大要素，結合成充滿現代感的流水美學。住宅大樓以波浪形排列，獨特的幾何流線設計，與筆直啟德跑道形成鮮明對比。
 

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

