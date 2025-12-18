Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

柏瓏昨連沽2伙 單日套現逾1800萬 呎價見1.58萬

新盤速遞
信和牽頭夥拍嘉華及中國海外合作發展的元朗錦上路柏瓏昨日連沽2伙，單日套現逾1800萬，其中柏瓏I位於3座1樓A2室，面積727方呎，為3房連套房加儲物室間隔，以1153.08萬售出，呎價15861元；另位於柏瓏III的3座1樓B2室，面積477方呎，屬2房間隔，單位成交價為670.82萬，呎價14063元。

澐璟3房4375萬售出

啟德新盤持續成為市場焦點，華潤置地（海外）及保利置業合作發展的澐璟，昨日售出8座5樓A室，面積1525方呎，為3房連套房間隔，昨日以4375.56萬售出，呎價28692元。

同區由會德豐地產牽頭，夥拍恒基、中國海外及新世界合作發展的啟德DOUBLE COAST I昨日亦添成交，單位為3座31樓C室，面積420方呎，為2房間隔，以824萬售出，呎價19619元。

嘉里夥拍信和及港鐵合作發展的黃竹坑揚海，昨日亦添紀錄，為1B座20樓B室，面積941方呎，為3房連套房間隔，以3694.8萬售出，呎價高見39265元。

新世界旗下北角皇都昨日售出33樓A7室，面積359方呎，為1房間隔，單位由投資者以824萬購入，呎價22953元。

發展商表示，項目全盤共388伙已告沽清，當中不乏名人、外籍買家及大手豪客，銷情非常理想，其中以價單形式售出單位中，逾80%買家選用即供付款，套現逾42億，其中「THE LEGACY傳承．邸」呎價51000元創下項目新高。

恒基旗下西半山帝滙豪庭，最新售出6樓A室，面積1735方呎， 為4房連3套房間隔，成交價4944.75萬，呎價28500元。

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

