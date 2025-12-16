Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

上然2期加推72伙 每呎均價1.27萬

新盤速遞
更新時間：20:16 2025-12-16 HKT
發佈時間：20:16 2025-12-16 HKT

萬科香港旗下大埔馬窩路19號上然2期，今日加推7號價單，涉及72伙，均位於第1座，涵蓋28伙一房、28伙兩房、8伙三房及8伙特色戶，面積介乎270至662方呎，價單定價由449.3萬至1,044.5萬元，最大售價折扣17%，折實售價由373萬至867萬元，折實呎價介乎10,721至15,837元，折實平均呎價約均價12,796元，當中7伙單位折實價低於400萬元，印花稅僅需100元。

另外，全新推出1「家」1車位優惠，購買指定3房或4房單位的買家，可選擇同時加購住客私家車車位。加購的私家車車位可享額外100萬元折扣，即最低僅以18萬元購買車位。

該盤同日公布銷售安排，將於本周六起(20日)以「先到先得」形式推售165伙，其中155伙以價單形式發售，當中包括全新價單7號的72伙，涵蓋1房至3房及特色戶。
 

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

