柏瓏III乘勢加推116伙 入場價約508萬 平均每呎1.55萬

信和推盤馬不停蹄，過去周末剛完成油塘柏景峰次輪銷售，昨日隨即加推元朗錦上路柏瓏III新一張價單，涉及116伙，折實平均呎價15598元，入場價約508萬。

信和牽頭夥拍嘉華及中國海外合作發的錦上路站上蓋項目柏瓏III昨日加推4號價單，涉及116伙，面積介乎340至692方呎，涵蓋1房至3房戶型，以最高16%折扣計算，折實平均呎價15598元。

價單售價最平單位為3座1樓B1室，面積340方呎，屬1房戶型，折實入場價508.36萬，呎價14952元。項目亦發出銷售安排，新舊價單合共推出125伙於本周五（19日）以先到先得方式發售，另推出13伙以招標方式發售，合共推售138伙。

柏瓏昨日亦連沽5伙，涵蓋1至4房戶型，單日套現逾4460萬，其中柏瓏II位於8座2樓A1室，面積977方呎，屬4房連套房間隔，以1599.69萬售出，呎價16373元。信和同系將軍澳日出康城凱柏峰昨日連沽3伙，單日套現近3300萬，整係凱柏峰現樓重推後成交量已突破1000伙，涉額逾66億。