壽臣山15號洋房獲南區客斥近3億買入 呎價達6萬 設專屬電梯

更新時間：17:59 2025-12-15 HKT
發佈時間：17:59 2025-12-15 HKT

由英皇地產、中渝置地及資本策略合作發展的港島南區壽臣山洋房項目「壽臣山 15 號」今日（15日）以2.89億元沽出15號洋房，呎價6萬元。

今次售出為15號屋，屬4套房連雙車位獨立洋房，面積4,831方呎，連1,253方呎花園及1,121方呎天台，備有專屬電梯及室外恆溫游泳池等專屬設施，並附設豪華裝修。買家熟悉南區區內配套，認為其名校網及對外交通網絡完善，亦欣賞項目屬同區稀有全新低密度洋房，故購入大宅自用。

楊政龍：續採取惜售策略

英皇國際副主席楊政龍表示，今日沽出的15號洋房成交呎價達6萬元水平，造價理想。該洋房附設為買家度身訂造的雅緻裝修，切合豪宅買家獨特品味及要求。

他指，餘下6伙洋房大宅待售將繼續惜售逐步推出市場，亦不排除按目前市況提價出售。近期樓市利好因素逐步浮現，豪宅市場接連錄得成交，反映資金正流入市場。本年度逾億元豪宅成交量上升，帶動樓市氣氛，故此預計來年豪宅市場不論交投及樓價都會繼續上揚。

壽臣山15號目前共沽出共9座洋房，套現超過48億元。
 

