Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

柏蔚森短期加推具提價空間 即日開放予公眾參觀

新盤速遞
更新時間：15:01 2025-12-15 HKT
發佈時間：15:01 2025-12-15 HKT

新世界及遠東合作發展的啟德柏蔚森系列自開放現樓後銷情不俗，合共售出141伙，套現逾10.8億元。項目系列自開售以來累售798伙，套現逾56億元。發展商表示，今日首度開放2伙2期現樓示範單位供傳媒參觀，並於即日開放予公眾參觀。

新世界營業及市務部總監何家欣表示，項目買家中有不少為大手投資客及外籍買家，同時內地客及新香港人，佔比達逾半。項目將於稍後時間加推，且有一定提價空間。

何家欣補充，集團今年銷情不俗，合作項目共售逾2,200伙，吸金逾330億元，套現金額近五年新高。其中，集團夥拍帝國、資本策略、麗新及港鐵合作發展的黃竹坑港島南岸滶晨系列開售至今合共售出696伙，共套現近120億元。北角皇都不足一年便成功售出385伙，佔全盤單位逾99%，套現近42億元， 全盤僅餘最後3伙一房戶待售，項目幾近沽清。

何家欣補充，集團今年銷情不俗，合作項目共售逾2,200伙，吸金逾330億元，套現金額近五年新高。
何家欣補充，集團今年銷情不俗，合作項目共售逾2,200伙，吸金逾330億元，套現金額近五年新高。

何家欣亦提到，集團明年首季預計推出3個全新項目，分別為西九龍官涌街項目，料設約60伙；與港鐵合作發展的大圍站柏傲莊III，料設約500伙，將以現樓形式發售；九龍塘玫瑰街23至34號的低密度豪宅項目，料涉約100伙。

遠東發展營業及市務總經理陳富強表示，是次開放的示範單位包括3座20樓A室的連家具示範單位，面積451方呎，屬2房1套設計，以及同層的B室無改動示範單位，面積383方呎，2房間隔，2個單位均可外望開揚市景外，同時享受遊艇海景。

陳富強亦提到，集團明年亦將推出2個全新項目，包括與市建局合作發展的西營盤桂香街項目，涉約200個單位，以及與顯利建築及蘭桂坊集團合作發展的西貢蠔涌低密度洋房項目，涉及約26座洋房，2個項目預計在明年第3至4季推出。

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

最Hit
黎智英兩項串謀勾結外國勢力及串謀發布煽動刊物罪罪成 下月12日求情
02:21
黎智英案丨黎智英兩項串謀勾結外國勢力及串謀發布煽動刊物罪罪成 下月12日求情
社會
5小時前
反常舉動救長者一命！青衣的士司機拒收錢趕客「快啲走」 乘客家屬發帖尋人：想親口多謝你｜Juicy叮
反常舉動救長者一命！青衣的士司機拒收錢趕客「快啲走」 乘客家屬發帖尋人：想親口多謝你｜Juicy叮
時事熱話
23小時前
73歲前TVB男星呆滯受訪疑腦退化 忽然忘詞狂眨眼兼肢體僵硬 經歷喪妻常醉酒近年性格大變
73歲前TVB男星呆滯受訪疑腦退化 忽然忘詞狂眨眼兼肢體僵硬 經歷喪妻常醉酒近年性格大變
影視圈
6小時前
中年好聲音4丨「獅子王」真身揭曉竟是羅天宇 憑泰國故事洩露身份 好歌喉令評審驚訝
中年好聲音4丨「獅子王」真身揭曉竟是羅天宇 憑泰國故事洩露身份 好歌喉令評審驚訝
影視圈
17小時前
消委會手機｜12部$5000以下平價5G推介！小米/Samsung/Sony 1部獲4.5星媲美iPhone？
生活百科
4小時前
黎智英案｜三項控罪全部罪成 警國安處：亂局推手 難辭其咎
01:43
黎智英案｜三項控罪全部罪成 警國安處：亂局推手 難辭其咎
社會
5小時前
郭晉安23歲「舊愛」性感照連環發 跌膊晒性感鎖骨與白滑美腿 首傳父女戀曾言愛情不分年齡
郭晉安23歲「舊愛」性感照連環發 跌膊晒性感鎖骨與白滑美腿 首傳父女戀曾言愛情不分年齡
即時娛樂
20小時前
76歲「鎮台之寶」主角變三線藝員曾被鬧戲屎 談公司陷財困：年年減薪，唔減薪嗰年就減騷
76歲「鎮台之寶」主角變三線藝員曾被鬧戲屎 談公司陷財困：年年減薪，唔減薪嗰年就減騷
影視圈
2025-12-13 14:30 HKT
消委會座枱式水機︱小米$749媲美$6,488飛利浦！首杯熱水普遍不夠熱！
消委會座枱式水機︱小米$749媲美$6,488飛利浦！首杯熱水普遍不夠熱！
社會
5小時前
定存「冇肉食」有何替代 專家拆解百萬部署 退休首重保本及現金流
定存「冇肉食」有何替代 專家拆解百萬部署 退休首重保本及現金流
投資理財
9小時前