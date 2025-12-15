柏蔚森短期加推具提價空間 即日開放予公眾參觀

新世界及遠東合作發展的啟德柏蔚森系列自開放現樓後銷情不俗，合共售出141伙，套現逾10.8億元。項目系列自開售以來累售798伙，套現逾56億元。發展商表示，今日首度開放2伙2期現樓示範單位供傳媒參觀，並於即日開放予公眾參觀。

新世界營業及市務部總監何家欣表示，項目買家中有不少為大手投資客及外籍買家，同時內地客及新香港人，佔比達逾半。項目將於稍後時間加推，且有一定提價空間。

何家欣補充，集團今年銷情不俗，合作項目共售逾2,200伙，吸金逾330億元，套現金額近五年新高。其中，集團夥拍帝國、資本策略、麗新及港鐵合作發展的黃竹坑港島南岸滶晨系列開售至今合共售出696伙，共套現近120億元。北角皇都不足一年便成功售出385伙，佔全盤單位逾99%，套現近42億元， 全盤僅餘最後3伙一房戶待售，項目幾近沽清。

何家欣亦提到，集團明年首季預計推出3個全新項目，分別為西九龍官涌街項目，料設約60伙；與港鐵合作發展的大圍站柏傲莊III，料設約500伙，將以現樓形式發售；九龍塘玫瑰街23至34號的低密度豪宅項目，料涉約100伙。

遠東發展營業及市務總經理陳富強表示，是次開放的示範單位包括3座20樓A室的連家具示範單位，面積451方呎，屬2房1套設計，以及同層的B室無改動示範單位，面積383方呎，2房間隔，2個單位均可外望開揚市景外，同時享受遊艇海景。

陳富強亦提到，集團明年亦將推出2個全新項目，包括與市建局合作發展的西營盤桂香街項目，涉約200個單位，以及與顯利建築及蘭桂坊集團合作發展的西貢蠔涌低密度洋房項目，涉及約26座洋房，2個項目預計在明年第3至4季推出。