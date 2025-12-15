Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

新盤銷情穩兩日沽逾220伙 DOUBLE COAST III首輪銷售沽42伙

新盤速遞
剛過去周末均有全新盤展開銷售，連同其他新盤餘貨，過去兩日一手市場錄逾220宗成交。其中，會德豐地產牽頭發展的啟德DOUBLE COAST III，昨日進行首輪銷售，即日沽出42伙，佔推售單位約8成，套現逾3.15億。

2組大手客各自連購4伙

會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，昨日DOUBLE COAST III首輪銷售有2組大手客各自連購4伙，其中1組購入2伙2房連開放式廚房及2伙開放式單位，涉資逾2410萬；另1組購入2伙1房連開放式廚房及2伙開放式單位，涉資逾1970萬。

黃光耀又指，昨日買家中多為年輕家庭、換樓客及專業人士，當中首度推出「樓王」級3房1套連儲物房及梗廚單位獲換樓客追捧。為回應需求，有望短期內加推，而整個DOUBLE COAST系列至今累售295伙，套現逾21.9億。

至於其他新盤成交，嘉華夥拍會德豐地產及中國海外合作發展的啟德海灣，過去兩日連沽6伙，包括3伙1房及3伙2房單位，合共套現約4300萬。其中 ，昨日售出2C座10樓、11樓及20樓的F室，面積均為439方呎，同屬2房戶型，成交價介乎781.8萬至818萬，成交呎價約17809至18633元。

項目昨日又售出2C座11樓及17樓K室，均為面積305方呎的1房單位，成交價分別561.8萬至569.8萬，成交呎價約18420及18682元。

新世界旗下北角皇都銷情持續，昨日售出3伙1房戶，套現2421.8萬。最新售出單位包括35樓B9室，面積355方呎，成交價818.3萬，呎價23051元。項目本月速沽20伙，而發展商日前更新的價單今日生效，指定餘貨單位提價3%。

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

