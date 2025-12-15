黃金海灣．珀岸單日連沽4伙 每呎見1.34萬

旭日國際發展的屯門青山灣段大型臨海新盤黃金海灣．珀岸持續受追捧，昨日連沽4伙兩房單位，單日套現2334.8萬，呎價最高見13422元。

均為兩房單位

項目最新售出的單位，包括1B座19樓及20樓的A室，均為面積450方呎兩房單位，成交價分別594萬及604萬，呎價分別約13200及13422元。

至於另外2伙售出的單位，包括1A座7樓B室，面積417方呎，屬2房戶型，成交價552.1萬，呎價13240元；以及1B座7樓B室，面積531方呎，同屬2房間隔，成交價584.7萬，呎價11011元。

黃金海灣．珀岸為黃金海灣發展項目的第2期，合共提供631伙，剛過去周末接連錄得6宗成交，合共套現3664.6萬。

項目近期以現樓形式展開新一輪銷售，本月暫售13伙，成交價介乎528.8萬至1330.9萬，銷售金額合共8581.8萬。

項目坐擁得天獨厚地理優勢，步行約2分多鐘直達黃金泳灘，近9成單位飽覽青山灣海景。

地理位置方面，該盤位處港深兩地核心，無縫穿梭粵港澳大灣區經濟據點，涉及超過15條巴士及小巴7線往來港九新界，坐擁南北通行優勢。