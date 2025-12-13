Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

柏景峰次輪發售150伙 錄9組大手客 最大手買家逾6053萬購8伙

新盤速遞
更新時間：15:02 2025-12-13 HKT
發佈時間：12:03 2025-12-13 HKT

信和夥拍資本策略及港鐵合作發展的油塘柏景峰今日次輪發售150伙，涵蓋1房至3房間隔，折實入場價約427萬元。市場消息指，柏景峰截至下午約2時，暫沽約109伙。

發展商指，柏景峰單日共錄9組大手客，涉資近1.3億元，當中最大手客人一客連購8伙，涉資逾6,053萬元，購入兩房及三房單位。

今日最高成交價單位為1座21樓A1室，面積578方呎，屬3房套（開放式廚房）連儲物室，成交價950,72萬元，呎價16,448元；最高成交呎價單位，為1座35樓A9室，面積370方呎，屬2房（開放式廚房），成交價620,62萬元，呎價16,774元。柏景峰累售258伙，累積套現逾14億元。

布少明料延續首輪銷售旺勢

今早就位於尖沙咀商廈的售樓現場所見，上午吸引大批準買家及代理到場等候揀樓，現場人龍不斷，氣氛相當不俗，場面墟冚。

柏景峰今日次輪發售單位，面積293至578方呎，包括29伙1房、119伙2房，以及2伙3房1套單位。扣除最高15%折扣優惠後，折實售價介乎427.46萬元至950.72萬元，折實呎價介乎14,108至16,448元。

布少明表示，項目訂價吸引，預計今日能夠延續首輪銷售旺勢，可望即日沽清。

美聯高級董事布少明表示，項目訂價吸引，位置便利，備受市場追捧，預計今日能夠延續首輪銷售旺勢，新一批單位可望即日沽清。

布少明續指，該行客源分布以九龍區及新界區為主，各佔約4成，其餘2成來自港島區。買家中用家佔約6成、投資客佔約4成。預期項目呎租約50元，租金回報率逾4厘。該行亦有大手買家有意斥資約2,500萬元購入5伙1房單位。

折實價427.46萬至950.72萬

項目次輪公開銷售的150伙單位全數為標準戶，面積293至578方呎，包括1房連開放式廚房29伙、2房連開放式廚房119伙，以及3房1套連開放式廚房及儲物室單位2伙。如買家選用120天付款計劃，可享最高15%折扣優惠後，折實售價介乎427.46萬至950.72萬，折實呎價範圍介乎14108至16448元。

新一輪銷售中入場單位為3座8樓C7室，面積293方呎，1房連開放式廚房間隔，折實售價427.46萬，折實呎價14589元；而最低呎價單位為1座6樓A8室，面積375方呎，屬2房連開放式廚房戶型，折實售價529.04萬，呎價14108元；至於最高售價及呎價單位屬1座21樓A1室，面積578方呎，3房1套間隔，折實售價950.72萬，折實呎價16448元。

柏景峰價單

價單編號 公布日期 單位數目 實用面積
(平方呎)		 折實價 / 呎價
3號價單 2025/11/21 108 293至578平方呎 422.6萬至 950.7萬元
(14,424至16,448元)
2號價單 2025/11/16 78 293至578平方呎 426.2萬至913.5萬元
(14,156至15,806元)
1號價單 2025/11/11 150 293至431平方呎 423.6萬至659.3萬元
(13,513至15,298元)

面積293至578方呎

根據銷售安排，周六會將買家分為兩組展開銷售程序，其中A組為大手客組別，每組買家須購入2伙到4伙，其後揀樓的B組則為普通買家組別，可選購1伙至4伙，項目首輪推售時合共取得逾4500票，是次截票時間安排於周五（12日）下午4時。

油塘柏景峰3座28樓C8室一房示位：

1房示範單位，以3座28樓C8室為藍本，面積293方呎，單位採開放式廚房設計，浴室設在睡房內，外接面積38方呎露台，大廳配合3.3米樓層高度，空間感不俗。

位於高雅里8號的柏景峰由2座住宅大樓組成，共提供748伙，面積介乎269至578方呎，涵蓋開放式至3房間隔，以2房單位比例最多，佔項目逾60%，其次為1房戶佔逾20%，1房及2房比例合計佔項目逾86%，項目預計2027年6月底落成入伙，樓花期約18個月。

柏景峰 (ONE PARK PLACE) 基本資料
地址 油塘高雅里8號*
座數 3座
單位數目 748伙
戶型 開放式至3房
實用面積 260至578
預計關鍵日期 2027年6月30日
示範單位地址 九龍中港城1樓27及28號鋪
發展商

信置、資本策略及港鐵

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

