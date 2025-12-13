曉柏峰天際特色戶雙破頂 每呎2.8萬

樓市氣氛向好，市區一手項目錄新高價成交，恒基物業代理董事及營業(一)部總經理林達民表示，旗下長沙灣項目曉柏峰昨日新錄一伙天際特色戶成交，單位售價為1682.8萬，成交呎價達28000元，創出項目的「雙破頂」佳績。

成交價1682萬

曉柏峰昨日售出單位為B座25樓B1室，面積為601方呎，連接154方呎平台，外設私人樓梯連接692方呎天台。單位屬3房1套間隔，客飯廳可眺望旺角大球場開揚景致，局高林下，同時盡攬翠綠山景及萬家燈火景致。

曉柏峰已屆現樓，開放現樓示範單位後銷情持續，於12月至今暫錄6宗成交，單位售價介乎493.5萬至1682.8萬，本月暫套現逾4871萬。

項目從開售至今累沽457伙，佔全盤93%，共套現近25億。憑藉地段及配套優勢，曉栢峰在尚未正式入伙前已錄得熱烈預租查詢，無論投資或自住均具吸引力。項目中高層單位景觀開揚，擁現尚餘少量現貨單位，可隨時預約參觀。

THE HENLEY II 902萬成交

另一方面，同系啟德THE HENLEY II昨日添1宗成交，售出單位為1座37樓J室，面積414方呎，屬1套房設計，以902.87萬成交，呎價約21808元。該期數項目本月至今暫售出3伙，合共套現約1270.82萬。

發展商日前為項目上載銷售安排，推出15間單位招標，均為2房戶型，招標期於下周一開始。其中推出6伙1座低層至中層C室，面積542方呎，為2房連開放式廚房及儲物室戶型；其餘9伙屬1座低層至中層的D室，面積則為476方呎，屬2房開放式廚房間隔。

