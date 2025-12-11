SEASONS PLACE餘貨料加價5% 周內開放現樓示範單位

會德豐地產與港鐵合作發展的將軍澳日出康城SEASONS系列，開售至今售逾1,700伙，合共套現逾106億元，今年則累售逾740伙，套現逾47億元。有見SEASONS PLACE已展開收樓程序，項目今天率先開放現樓會所供傳媒參觀，以及即日開放予公眾參觀，並在周內開放現樓示範單位，而貨尾則料有提價空間。

會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，SEASON PLACE已展開收樓程序，項目現剩餘約50伙高層單位待售，有見樓市氣氛回溫，加上步入減息周期，入市速度加快，因此認為餘貨有提價空間，預計有5%內的升幅。黃光耀續指，美國聯儲局減息舒緩全球息口走勢，對本地樓市仍屬利好消息，而供樓利率位處合理水平，「供平過租」情況持續，因此投資客入市個案有所增加。明年樓市走勢樂觀，今年樓市相信已經見底並見有回升，明年樓市升幅將見明確，約升5%至8%，並且將有數個新盤在明年待售，包括黃竹坑站上蓋港島南岸第6期。

現樓會所首曝光

發展商於今日開放項目現樓會所庭園及園林泳池，會所連園林面積約9.8萬方呎，整體採日式建築風格，利用流水及各種植物給予住客溫馨明媚的感覺。項目大門樓梯鄰近設日式石制茶道亭，營造日式生活風情。

會所亦包括2間宴會廳，其中「川湯．宴」不但提供聚餐空間，亦設有室內火爐聚會區，以及市場罕有的室外露天風呂按摩池，呈現京都風呂風情。

而另一個宴會聽「浮宮．宴」，以日式酒吧作主題概念，設有中島吧台，加上燒烤爐等煮食設備及面向康城開揚市景，給予住戶異國風情的生活體驗。



