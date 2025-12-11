Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

SEASONS PLACE餘貨料加價5% 周內開放現樓示範單位

新盤速遞
更新時間：18:47 2025-12-11 HKT
發佈時間：18:47 2025-12-11 HKT

會德豐地產與港鐵合作發展的將軍澳日出康城SEASONS系列，開售至今售逾1,700伙，合共套現逾106億元，今年則累售逾740伙，套現逾47億元。有見SEASONS PLACE已展開收樓程序，項目今天率先開放現樓會所供傳媒參觀，以及即日開放予公眾參觀，並在周內開放現樓示範單位，而貨尾則料有提價空間。

會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，SEASON PLACE已展開收樓程序，項目現剩餘約50伙高層單位待售，有見樓市氣氛回溫，加上步入減息周期，入市速度加快，因此認為餘貨有提價空間，預計有5%內的升幅。黃光耀續指，美國聯儲局減息舒緩全球息口走勢，對本地樓市仍屬利好消息，而供樓利率位處合理水平，「供平過租」情況持續，因此投資客入市個案有所增加。明年樓市走勢樂觀，今年樓市相信已經見底並見有回升，明年樓市升幅將見明確，約升5%至8%，並且將有數個新盤在明年待售，包括黃竹坑站上蓋港島南岸第6期。

現樓會所首曝光

發展商於今日開放項目現樓會所庭園及園林泳池，會所連園林面積約9.8萬方呎，整體採日式建築風格，利用流水及各種植物給予住客溫馨明媚的感覺。項目大門樓梯鄰近設日式石制茶道亭，營造日式生活風情。

會所亦包括2間宴會廳，其中「川湯．宴」不但提供聚餐空間，亦設有室內火爐聚會區，以及市場罕有的室外露天風呂按摩池，呈現京都風呂風情。

而另一個宴會聽「浮宮．宴」，以日式酒吧作主題概念，設有中島吧台，加上燒烤爐等煮食設備及面向康城開揚市景，給予住戶異國風情的生活體驗。

 


 

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

最Hit
馬國明父親離世今晨低調舉殯 湯洛雯細心照顧奶奶兩度合十致意丨獨家
01:04
馬國明父親離世今晨低調舉殯 湯洛雯細心照顧奶奶兩度合十致意丨獨家
影視圈
5小時前
將軍澳五星酒店1月起改名！3間餐廳年底結業 曾獲選10大自助餐 食客不捨：啱啱先俾好評！
將軍澳五星酒店1月起改名！3間餐廳年底結業 曾獲選10大自助餐 食客不捨：啱啱先俾好評！
飲食
2025-12-10 15:31 HKT
「開心舞」視障女孩龍懷騫近況曝光！學霸身份征服科技界 非凡蛻變為殘疾人士點亮「光明」
「開心舞」視障女孩龍懷騫近況曝光！學霸身份征服科技界 非凡蛻變為殘疾人士點亮「光明」
影視圈
11小時前
文化體育及旅遊局局長羅淑佩（中）、馬會行政總裁應家柏（右二）、香港公司治理公會會長司馬志（左二）、港協暨奧委會義務秘書長楊祖賜（左一），及廉政公署防止貪污處助理處長王嫣（右一）出席體育管治及誠信國際論壇。
馬會支持國際論壇　維護體育廉潔公正
社會資訊
11小時前
40歲港妻老公出軌「直播」攤牌 對方咁反應 網民獻「教科書級」攻略自保｜Juicy叮
40歲港妻老公出軌「直播」攤牌 對方咁反應 網民獻「教科書級」攻略自保｜Juicy叮
時事熱話
8小時前
00:41
中環歷山大廈女子廁所誕嬰 與BB一併送院
突發
5小時前
葵涌冰室貼告示稱1原因暫停晚市營業 食客無投訴反讚窩心：欣賞店主好有愛！
葵涌冰室貼告示稱1原因暫停晚市營業 食客無投訴反讚窩心：欣賞店主好有愛！
飲食
4小時前
宏福苑五級火｜殉職消防員何偉豪獲追授消防隊目榮譽職銜 下周五舉行最高榮譽喪禮 遺體安葬浩園
00:57
宏福苑五級火｜殉職消防員何偉豪獲追授消防隊目榮譽職銜 下周五舉行最高榮譽喪禮 遺體安葬浩園
突發
4小時前
陪審團一致裁定盧彥銘強姦罪名不成立。資料圖片
無業男涉梯間強姦已婚女網友 陪審團一致裁定罪脫 官下令以公帤支付訟費
社會
2小時前
87歲范曾自爆與嫩妻徐萌喜得獨子。
書畫大師｜87歲范曾自爆和嫩妻喜得獨子 宣布與女兒繼子斷絕關係
即時中國
1小時前