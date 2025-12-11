Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

瑧爾截收逾2500票 明日首輪發售63伙

更新時間：17:10 2025-12-11 HKT
發佈時間：17:10 2025-12-11 HKT

新世界旗下的柯士甸新盤瑧爾，自公布首張價單市場反應理想，項目將於明日以價單形式發售全盤63伙。發展商於昨日截票，累收逾2,500個認購登記，超額認購逾38倍。

據發展商透露，入票客源當中不乏大手投資者，超過30%入票者有意認購全層3個單位，更有超過一組入票者表示有意認購9伙，雖然大手客眾多，但項目仍預留12伙於B組時段發售。另外有超過60%入票者為港漂人士，反映項目獨特地理優勢，深受投資者及港漂歡迎。

是次銷售單位面積介乎212至380方呎，其中57伙為標準戶，涵蓋1房至2房，以及6個特色單位。該批開售單位價單定價由614.7萬至1,271萬元，價單呎價24,108至33,447元。計算發展商是次提供的最高20%折扣優惠，折實售價491.7萬至1,016.8萬元，折實呎價19,284至26,758元。其中60伙折實售價低於900萬元；1房單位除連天台特色戶外，全數低於600萬元。

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

