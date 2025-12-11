Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

SIERRA SEA 2A期涉727伙 布局圖首曝光

更新時間：15:09 2025-12-11 HKT
發佈時間：15:09 2025-12-11 HKT

新地旗下西沙SIERRA SEA 2A期項目的期數布局圖及戶型分布今首度曝光，項目提供727伙，標準戶面積由約300至810方呎，其中主打1房及2房單位，佔整體逾7成。

新地副董事總經理雷霆表示，西沙大型住宅發展項目作為新地歷來最大型私人住宅項目，配合大型度假式園林會所，集多項優勢，提供住宅單位料能迎合不同種類客源需要。

新地代理總經理胡致遠表示，該期數由4座大樓組成，提供727個住宅單位。分別為Coral Avenue 1座、Coral Avenue 2座、Coral Avenue 3座及Coral Avenue 5座，每座座向布局皆經精心策劃，一字形橫排式布局，讓整體單位享有廣闊視野，盡覽西沙一帶山水景觀。部份向内園單位前臨綠化公園、人工湖及湖畔小屋；高層單位可遠眺海景。另一邊單位則背靠馬鞍山翠綠山巒，部份單位望向企嶺下海內灣。

項目單位間隔多元化，主要標準分層戶層與層之間的高度最高為3.325米，具空間感。標準分層單位共設有5種戶型，涵蓋1房至3房，面積由約300至810方呎，當中1房及2房單位佔整體逾7成，更備有連花園或天台的特色單位。

值得留意的是2座、3座及5座的A室，屬3房1套連工作間間隔，面接約介乎700至810方呎，其中部分單位於走廊預留櫃位，提升收納空間，貼合現代家庭對儲物的需要。另外，由於項目鄰近香港中文大學、香港中文大學醫院及香港科學園等，相信亦會吸引不少學術及科技專才擇居。

