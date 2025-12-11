DOUBLE COAST III推價單53伙 周日首輪發售

會德豐地產牽頭，夥拍恒基、中國海外及新世界合作發展的啟德DOUBLE COAST III突上載新一份銷售安排，推出價單上的53伙於周日（14日）進行首輪銷售。

入場價419萬

首輪銷售的53伙面積介乎249至696方呎，涵蓋1房至3房戶型，其中售價最平單位為1B座8樓G室，面積249方呎，折實入場價419.1萬，呎價16831元；售最高單位為1A座26樓B室，面積696方呎，折實售價1557.9萬，呎價22384元。是次分兩組揀樓，其中A1組買家可買2至8伙，A2組買家須買1伙3伙，B組買家就須購入最少1伙，發展商將於周六（13日）晚上6時截票。

會德豐地產與港鐵合作發展的將軍澳SEASONS系列近期銷情趨增，項目近日正式獲批滿意紙，部署短期內通知業主收標，發展商乘勢今日首度開放現樓示範單位及會所供參觀。

GRAND SEASONS昨日亦增添成交，位於1A座57樓A室，面積443方呎，以701.5萬售，呎價15835元；另同位於1A座的58樓D室，面積437方呎，以676.8萬售出，呎價15487元。