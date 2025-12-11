Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

啟德海灣2房1040萬成交 每呎2.15萬

更新時間：11:28 2025-12-11 HKT
新盤餘貨銷售速度不俗，嘉華、會德豐地產及中國海外合作發展的啟德海灣新添2宗成交，套現1814.6萬。其中2C座21樓B室，面積482方呎，屬2房梗廚間隔，成交價1040.8萬，呎價21593元。

維港．灣畔連售2伙

中國海外牽頭的啟德維港．灣畔就於昨日售出2伙，銷售額共4087.5萬，當中1個是以招標形式售出的1A期迎海門16樓B室，面積818方呎，屬3房1套間隔，成交價2700.6萬，呎價33015元。

同區會德豐地產牽頭發展的DOUBLE COAST I昨再錄成交，售出3座1樓G室，為開放式單位，面積265方呎，售價422.5萬，呎價15943元。

恒基旗下紅磡THE HADDON昨連錄4宗成交，套現逾2457萬，其中售出項目的23樓A室，面積417方呎，屬2房間隔，成交價849.55萬，呎價20373元。另售出3伙1房單位，為20至22樓的W室，面積同為270方呎，成交價介乎533.82萬至538.56萬，呎價約19771至19947元。

華懋及港鐵合作的何文田站瑜一．天海以招標形式售出2B座6樓A室，面積957方呎，成交價為2292.015萬，呎價23950元。

