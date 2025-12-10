SIERRA SEA頂層大宅曝光 坐擁270度廣闊山海自然景致

新地旗下西沙SIERRA SEA第1B期，坐享「雙站雙綫」優勢，緊扣港鐵烏溪沙站及大學站，地理優勢得天獨厚。項目周邊天然環境優美，前臨企嶺下海，背靠馬鞍山郊野公園，雲集多項罕有優勢於一身，具多重投資潛力。發展商今天公布SIERRA SEA第1B期Bleu Avenue 第1座17樓A室現樓單位。

上述單位面積為該期數最大特色單位，面積1,290方呎，連合共817方呎的雙平台及950方呎天台，屬四房雙套及工作間連洗手間間隔。單位層與層之間的高度最高為4米，極具空間感，盡顯大宅氣派。單位坐享約270度廣闊山海自然景致，住戶安坐家中即可感受山與海、動與靜自然之美。

客飯廳由大門起計最長約9米，最闊可達逾5米，巨型方正，空間分明且闊落，住戶擺放各式大型家具後仍有充裕活動空間。全屋以淺木色為主調，提升室內明亮度。大廳坐擁雙邊美景，配合落地玻璃，戶外景致一覽無遺：一邊望向大埔一帶的山脈海灣，另一邊則可觀賞由深涌至榕樹灣的連綿山海景致，同時亦可外望西沙GO PARK與GO PARK Aqua，開揚景。

客廳趟窗設計獨具匠心，以兩組極罕見全開式無中柱落地玻璃趟門連接戶外630方呎特大平台，住戶可輕鬆打造寫意的戶外休憩區，將室內空間無遮擋延伸至室外。而由平台沿樓梯拾級而上，即可到達面積廣達950方呎的私人天台。

主人睡房設「L」形落地玻璃幕牆，廣闊海景盡收眼底。房間間隔寬敞方正，住戶擺放雙人床及衣櫃後仍有充裕空間。主人浴室採用四件頭設計，配置浴缸、淋浴間、坐廁及洗手盆，並配備電熱水爐及內置抗菌過濾網的浴室寶，配合窗戶令室內空氣流通，時刻保持浴室乾爽衛生；同時備有不少收納空間及電插座，體貼照顧住戶日常需求。

SIERRA SEA第1B期Bleu Avenue 第1座17樓A室現樓