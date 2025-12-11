元朗朗日峰驗收獲高分 3.5米特高樓底空間感足 驗樓師讚木紋磚鋪工靚 潮濕天氣易打理｜專家驗磚頭

由嘉里建設（683）發展的「朗日峰FLORA」，自今年7月推出市場以來銷情持續暢旺，至今已售出74伙，總成交額達3億元，成績相當理想。位於元朗大棠路的朗日峰，據發展商透露，目前全盤僅剩8伙待售，其中5伙為頂層特色單位。項目近日陸續入伙，今集《專家驗磚頭》獲得業主邀請，參觀他的兩房單位，並邀請資深認證驗樓師賴達明（明哥）為這個單位評評分。該單位最終獲得97分，其中一項工藝還獲明哥稱讚。

精心設計 單位空間感十足

今次參觀「朗日峰」5樓F室為兩房間隔，實用面積為369平方呎。單位玄關處可巧妙安放薄身鞋櫃，保持入門位置的整潔。單位還採用開放式廚房設計，配備L型工作枱，不僅方便日常烹飪，還提供實用收納空間。

廚房配置高級MIA CUCINA廚櫃，櫃門面板為灰褐色焗漆配別緻框線，既美觀又實用。電器設備一應俱全，包括電磁爐、抽油煙機、雪櫃、微波爐及洗衣乾衣機，全面照顧住戶生活所需。

客飯廳呈長方形開則，空間靈活實用，可輕鬆擺放四人餐枱，靠近露台處有充足空間規劃休閒區域，放置電視及梳化，讓住戶能同時享受室內娛樂與窗外美景。客飯廳連玄關最長約5.3米，寬約2.4米，配合特高的3.5米樓底，大大提升空間感。客廳更連接三合一露台，有效引入自然採光，提升室內明亮度。

浴室設計簡潔明亮，牆磚採用Elegant mud色調，配以圓角處理的鏡櫃和簡約金屬壁燈，營造和諧統一的空間美感。浴室配有Panasonic智能浴室寶，提供乾衣、暖氣、通風及排氣四大功能，內置抗菌過濾網，有助維持環境清新。

兩間睡房亦方正實用，與露台同一座向，特設特大落地玻璃窗，可將窗外開揚的景致納入眼簾。

僅門欄裂紋、浴室及露台3處扣分

明哥在完成全面檢查後，對該單位質素予以極高評價，總評分達97分。他表示，僅發現三個扣分位，分別位於大門、露台、以及浴室中。

他於大門位置發現輕微瑕疵，指門檻處有細小裂紋，但表示可用雲石膠修補解決。另外，他發現浴室洗手盤旁的毛巾掛架有鬆動，可將其調緊；浴屏玻璃門則發現有刮花，不過情況相當的輕微，用簡單的打磨就可以處理好。在露台處，他則發現在圍欄底部的飾面板上有刮花的情況，他建議業主通知發展商安排吊船，進行簡單打磨及噴油即可處理。

明哥在完成全面檢查後，對該單位質素予以極高評價，總評分達97分。

明哥讚木紋磚鋪工靚

明哥還特別指出，單位廁所及開放式廚房均採用木紋磚，而非真正木地板，除了保持美觀之外，此設計更耐潮濕且易於打理，十分適合香港潮濕氣候環境。他特別讚賞全屋地板施工水平，「無論是客廳、睡房還是浴室地板，都採用木紋磚，鋪工非常平直，沒有任何高低差的情況，整體施工質素非常良好，這方面絕對值得加分。」

項目盡享社區便利

「朗日峰FLORA」是區內罕有的中低密度純住宅發展項目，地積比率僅3.5倍，樓高16層，合共提供82個單位。項目包括22伙一房單位、55伙兩房單位及5伙頂層特色單位，實用面積由276至765平方呎，能滿足不同買家需求。

項目會所則由著名設計團隊BTR Workshop打造，巧妙融合自然元素，呈現清新時尚的輕奢感覺。整體設計以大地色木質元素為主調，配以特色花紋地磚，加上裝飾性圓拱及弧線設計，營造獨特氣派。會所設施包括共享休閒區、24小時健身室、戶外瑜伽區、及戶外燒烤設施等，為住戶提供多元化的生活體驗。

項目受惠於北部都會區及元朗南發展區的未來規劃，且交通四通八達，無論是北上深圳吃喝玩樂，還是往返香港核心商業區都迅速便利。同時，項目附近環境優美，毗鄰有多個自然景點，可為住戶提供都市生活與自然環境的平衡選擇。項目周邊配套亦十分豐富，包括購物區、餐飲設施及文化場所如元朗劇院、元朗圖書館等，幫助住戶盡享社區便利。