幸薈今售價單53伙 現揀樓人龍

益兆及俊和合作的長沙灣幸薈，今日以價單方式銷售53伙，面積介乎177至309方呎，該批單位折實價由288.3萬至606.5萬元，折實呎價約14,928至22,000元。現場吸引大批準買家出席揀樓，並在大堂位置築起人龍等候登記。

現場吸引大批準買家出席揀樓，並在大堂位置築起人龍等候登記。

中原亞太區副住宅兼住宅部總裁陳永傑指，該公司客源為用家及長線投資者各佔一半。項目已屆現樓，供應小型單位為主，入場門檻低，加上長深區發展成熟，交通四通八達，成功吸引有意於市區置業的上車客及投資收租客入市，相信項目首批單位今日可順利沽清。近月一手新盤交投氣氛持續造好，加上市場普遍預計美國聯儲局本周減息機率十分高，買家置業信心料進一步轉強。料全年一手成交量可達2萬宗。

陳永傑指，該公司客源為用家及長線投資者各佔一半。

美聯高級董事布少明表示，該行客源分布以九龍區為主，佔約7成，其餘3成來自港島區及新界區。買家方面，用家與投資者比例各佔一半，反映項目兼具自住與投資價值，料項目的呎租可達約70元，租金回報約4.5厘。由於項目入場門檻較低，對年輕上車客極具吸引力，在用家群體中，預計約8成為年輕客。招標方面，該行錄得「一客兩食」個案，一組客人以約870萬元購入2伙開放式單位作投資收租。

布少明表示，該行客源分布以九龍區為主，佔約7成，其餘3成來自港島區及新界區。