凱柏峰單日沽5伙 每呎高見1.98萬 創現樓推售後呎價新高

新盤貨尾銷情持續，信和夥拍嘉華、招商局置地及港鐵合作發展的將軍澳日出康城凱柏峰昨日連沽5伙，單日套現近半億，當中包括連天台特色戶，呎價高見1.98萬。

現樓推售後呎價新高

凱柏峰昨日售出特色戶位於1B座62樓頂層B室，面積871方呎，為3房連套房間隔，附設有759方呎天台，以1730.9萬售出，呎價19873元，呎價為項目自現樓推售後的新高；另位於2B座9樓D室，面積511方呎，附設270方呎平台，以949.4萬售出，呎價18579元。

凱柏峰頂層特色戶每呎1.98萬沽，為現樓推售後新高。

另外3伙為2B座43、52及53樓F室，面積451方呎，成交價767.8萬至770.9萬，呎價均在1.7萬水平。項目自現樓重推以來，累售單已增至995伙，套現逾65億。

同區由南豐牽頭的LP10，昨日以2038.8萬售出2B座53樓C室，面積為1042方呎3房戶，連車位以2038.8萬售出，呎價19566元。

北映薈頂層440萬沽

佳明旗下粉嶺北映薈昨日以招標出售頂層特色戶19樓G室，面積288方呎，連196方呎天台，成交價440.64萬，成交呎價15300元，據悉買家為區內租客，鍾情單位附設4米樓層及高開揚景緻故拍板購入。

啟德海灣售3伙涉2800萬

嘉華夥拍會德豐地產及中國海外合作發展的啟德海灣，昨日亦連沽3伙，套現約2800萬，其中造價最高為2C座22樓C室，面積551方呎，以1212.8萬獲承接，呎價22011元。

恒基粉嶺現樓項目高爾夫．御苑昨日亦添成交，位於6座11樓A室，面積1046方呎3房間隔，以1212萬售出，呎價11587元。

宏安北角101 KINGS ROAD昨日售出22樓C室，面積568方呎3房戶，以1635.8萬成交，呎價28799元。

新地旗下屯門NOVO LAND第3A期昨日亦連售2伙，單日套現逾1700萬，其人位於1座16樓A1室，面積862方呎，屬4房連套房間，以1011.1萬售出，呎價11730元；毗鄰A3室，面積663方呎，為3房間隔，則以747.02萬成交，呎價11267元。

萬科香港旗下大埔上然近期銷情不俗，昨日連沽3伙，包括2期7座6樓C1室，面積432方呎，以572.5萬沽，呎價13252元。