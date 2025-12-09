豪宅新盤市場連錄成交 帝景園4房大宅每呎4.23萬沽

入市步伐有見重新加快，豪宅新盤市場連錄成交，市場消息透露，新地旗下中半山帝景園最新售出2座15樓B室，面積1806方呎，屬4房間隔，成交價7650萬，呎價約42359元。

新地拆售中半山帝景園後銷情不俗，昨日以7650萬售出1伙4房戶。

由華懋發展的西貢白沙灣豪宅項目WHITESAND COVE，昨日再度錄得成交，以招標形式售出2座頂層5樓A室。單位面積1078方呎，屬4房2套房連工人套房設計，並配備336方呎天台，該單位連車位以2300萬售出，呎價約21336元。

據悉，買家為本地用家，見單位層與層之間高度達3.4米，顯大戶氣派，並鍾情私人海景天台，遂果斷入市。

另一方面，華懋及港鐵合作的何文田站瑜一昨日上載最新銷售安排，推出2B座最後5伙3房單位，於周五（12日）起以招標形式發售，包括4個分層單位，面積957方呎，及1個連平台特色戶，面積914方呎，連196方呎平台。項目本年以現樓形式售出269伙，套現逾42億。

同區傲玟則售出3座18樓B室，面積1255方呎，以2497.45萬成交，呎價19900元。

Blue Coast 1973萬售出

而由長實及港鐵合作的黃竹坑站港島南岸Blue Coast II新錄成交，項目3座36樓G室，面積759方呎，屬3房1套戶型，成交價1973.4萬，呎價約26000元。

同區嘉里、信和、太古地產及港鐵合作發展的海盈山就售出2A座12樓E室，面積568方呎，屬2房梗廚戶型，成交價1485.68萬，呎價約26156元。