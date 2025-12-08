會德豐地產今年來售樓突破2000伙 昨連沽7宗套現4607.1萬

會德豐地產旗下新盤今年以來銷情向好，發展商表示，累售單位已突破2000伙，情況理想，其中與港鐵合作的將軍澳日出康城SEASONS系列項目昨日連錄7宗成交，套現4607.1萬。

SEASONS系列連環售7伙

會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，集團把握再度減息、樓市股市暢旺機遇，銷售再創高峰，今年至今已突破2000伙，吸金近235億。旗下項目銷量及成交價均成績亮麗，價量兼備，展望來年銷售再創高峰。

銷售額共4607.1萬

其中SEASONS系列項目於昨日新添加7宗成交，售出1伙1房及6伙2房單位，成交價介乎502.3萬至705.6萬，銷售額共4607.1萬。其中GRAND SEASONS的1B座42樓B室，為2房開放式廚房戶型，面積457方呎，售價705.6萬，呎價15440元；而1A座56樓A室，同為2房開放式廚房間隔，面積443方呎，以700.2萬成交，呎價15806元。整個SEASONS系列今年至今沽724伙，套現近45.8億。

灣仔新盤SPRING GARDEN早前80伙標準戶全數售罄，特色戶亦連環招標成交，今年至今暫套現逾8億；啟德跑道區多個合作項目今年至今共售出842伙，套現逾126億；而藍田KOKO HILLS系列今年至今共售出129伙，套現近16億。至於啟德獨資發展的MONACO系列今年來售出40伙，套現近5億；西九龍合作項目維港滙就於今年售出116伙，套現逾12億。

黃光耀另透露，集團現正積極籌備港鐵黃竹坑站港島南岸第6期項目、古洞項目及九龍塘龍庭里超級豪宅等項目，將適時公布銷售推廣部署。