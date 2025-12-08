Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

會德豐地產今年來售樓突破2000伙 昨連沽7宗套現4607.1萬

新盤速遞
更新時間：10:43 2025-12-08 HKT
發佈時間：10:43 2025-12-08 HKT

會德豐地產旗下新盤今年以來銷情向好，發展商表示，累售單位已突破2000伙，情況理想，其中與港鐵合作的將軍澳日出康城SEASONS系列項目昨日連錄7宗成交，套現4607.1萬。

SEASONS系列連環售7伙

會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，集團把握再度減息、樓市股市暢旺機遇，銷售再創高峰，今年至今已突破2000伙，吸金近235億。旗下項目銷量及成交價均成績亮麗，價量兼備，展望來年銷售再創高峰。

銷售額共4607.1萬

其中SEASONS系列項目於昨日新添加7宗成交，售出1伙1房及6伙2房單位，成交價介乎502.3萬至705.6萬，銷售額共4607.1萬。其中GRAND SEASONS的1B座42樓B室，為2房開放式廚房戶型，面積457方呎，售價705.6萬，呎價15440元；而1A座56樓A室，同為2房開放式廚房間隔，面積443方呎，以700.2萬成交，呎價15806元。整個SEASONS系列今年至今沽724伙，套現近45.8億。

灣仔新盤SPRING GARDEN早前80伙標準戶全數售罄，特色戶亦連環招標成交，今年至今暫套現逾8億；啟德跑道區多個合作項目今年至今共售出842伙，套現逾126億；而藍田KOKO HILLS系列今年至今共售出129伙，套現近16億。至於啟德獨資發展的MONACO系列今年來售出40伙，套現近5億；西九龍合作項目維港滙就於今年售出116伙，套現逾12億。

黃光耀另透露，集團現正積極籌備港鐵黃竹坑站港島南岸第6期項目、古洞項目及九龍塘龍庭里超級豪宅等項目，將適時公布銷售推廣部署。

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

最Hit
02:55
立法會選舉結果︱一文睇清90個當選議員全名單 地區直選/功能界別/選委界議席誰屬？
政情
12小時前
立法會選舉 ‧ 新界東南｜方國珊終「圓夢」躋身立法會 豪取5.8萬票 葉傲冬空降力保次席
01:23
立法會選舉 ‧ 新界東南｜方國珊終「圓夢」躋身立法會 奪5.8萬票成全港票后：沒有奇蹟 只有累積才有成績
政情
6小時前
立法會選舉｜江旻憓空降旅遊界勝選 未回應提問即離開 對手馬軼超僅得23票
01:13
立法會選舉｜江旻憓空降旅遊界勝選 未回應提問即離開 對手馬軼超僅得23票
政情
5小時前
立法會選舉｜政黨勢力分佈一覽：民建聯增至20席 新民黨議席「斬半」成輸家 工聯會兩議員連任失敗
立法會選舉｜政黨勢力分佈一覽：民建聯增至20席 新民黨議席「斬半」成輸家 工聯會兩議員連任失敗
政情
2小時前
前TVB男星淪落街頭派傳單冇人識 曾是王晶愛將 戀女星被指博上位分手後態度依舊？
前TVB男星淪落街頭派傳單冇人識 曾是王晶愛將 戀女星被指博上位分手後態度依舊？
影視圈
18小時前
TVB「最強綠葉」25歲女報喜！IB 41分入港大再修畢碩士 受名導力捧已榮升業主
TVB「最強綠葉」25歲女報喜！IB 41分入港大再修畢碩士 受名導力捧已榮升業主
影視圈
17小時前
立法會選舉｜功能界別當選全名單：江旻憓勝出旅遊界 黃浩明奪地建界 一民建聯議員「墮馬」
03:10
立法會選舉｜功能界別當選全名單：江旻憓勝出旅遊界 黃浩明奪地建界 一民建聯議員「墮馬」
政情
6小時前
深圳蓮塘新商場「景福安薈鄰」開幕！一出關直達 連接地鐵 50+餐廳商舖進駐 潮汕火鍋/糕餅店/按摩
深圳蓮塘新商場「景福安薈鄰」開幕！一出關直達 連接地鐵 50+餐廳商舖進駐 潮汕火鍋/糕餅店/按摩
旅遊
2025-12-07 10:00 HKT
立法會選舉．新界北｜新社聯譚鎮國獲逾4萬票入局 民建聯姚銘奪次席
政情
5小時前
立法會選舉｜選委界40席當選全名單 姚柏良轉跑道成票王 范駿華、陳祖光等當選 民建聯8人全勝
02:20
立法會選舉｜選委界40席當選全名單 姚柏良轉跑道成票王 范駿華、陳祖光等當選 民建聯8人全勝
政情
10小時前