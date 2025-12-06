Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

DOUBLE COAST III開價首批105伙 入場價419萬

更新時間：14:09 2025-12-06 HKT
發佈時間：14:09 2025-12-06 HKT

會德豐地產、恒基、中國海外及新世界合作發展的啟德DOUBLE COAST III，今日公布項目價單第1號，共 105 伙，首批單位面積由249至696方呎。單位折實售價419.1萬元起，折實呎價16,660元起。

黃光耀指，DOUBLE COAST III價單1號共推出105伙，當中包括整個項目獨有的「樓王」3房1套連儲物房(梗廚)戶型。
黃光耀指，DOUBLE COAST III價單1號共推出105伙，當中包括整個項目獨有的「樓王」3房1套連儲物房(梗廚)戶型。

會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，DOUBLE COAST III 享臨海現樓優勢，而隨著中九龍幹線將於年底通車、「啟德智慧綠色集體運輸系統」正式招標，加快落成，區內交通網絡大幅提升。全新一期DOUBLE COAST III自上載售樓說明書及開放全新示範單位後，市場反應十分踴躍。項目今日乘勢推出首張價單，提供105伙，首次推出全項目獨有的樓王3房1套連儲物房（梗廚）珍罕戶型，推出22伙，享最開揚的九龍灣 Inner Harbour遊艇海景。項目最快將於下周內公布銷售安排，勢將吸引年輕家庭、換樓客、專業人士及投資者的追捧。

入場單位折實呎價16831元

首批單位分別位於第1A座及第1B座，涵蓋8伙開放式單位、42伙1房（開放式廚房）單位、19伙2房 (開放式廚房) 單位、12伙2房儲物房（開放式廚房）單位、2伙3房（開放式廚房）單位，及22伙3房1套儲物房（梗廚）單位。

入場單位為第1B座8樓G室，開放式戶型，面積249方呎，折實售價419.1萬元，折實呎價16,831元。
 

