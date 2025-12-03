Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

柏蔚森限量加推43伙2房招標 本周六起供入標認購

新盤速遞
更新時間：10:09 2025-12-03 HKT
發佈時間：10:09 2025-12-03 HKT

新世界積極銷售貨尾，旗下與遠東合作發展的啟德柏蔚森，昨日亦添成交，發展商並公布新一份銷售安排，限量推出43伙以招標方式發售，清一色為2房間隔，於本周六（6日）起供入標認購。

涉及43伙

柏蔚森昨日新增1宗成交，為2期柏蔚森II位於3座18樓K室，面積393方呎，屬2房間隔，單位以814.5萬售出，呎價20725元。

項目昨日亦發出新一份銷售安排，推43伙以招標方式發售，單位全位於第2座，樓層介乎9至19樓，單位面積由381至448方呎，全屬2房間隔採開放式廚房設計，招標期由本周六起至明年6月底。

皇都獲大手客連掃3伙

新世界同系位於北角皇都昨日亦連環售出4伙，單日套現逾3100萬，當中包括一組買家大手掃入3伙，單位位於31至33樓B8室，面積為361方呎，屬1房連開放式廚房間隔。

其中造價最高的33樓單位，以811.4萬成交，呎價22476元；31及32樓單位分別以795.2萬及803.3萬成交，呎價22028及22252元。

最後一伙位於33樓B7室，面積362方呎，同為1房間隔，以782.5萬售出，呎價21616元。位於英皇道283號的皇都提供388伙，由今年初推售至今，累售單已增至近370伙，套現超過40億，尚餘單位不足10伙。

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

