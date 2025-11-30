黃金海灣．珀岸錄連環成交

旭日國際發展的屯門青山灣段大型臨海新盤黃金海灣．珀岸，自推出以來受市場追捧，連日來成交更是不絕於耳，昨單日再連沽2伙，套現約1,094.3萬。

上述2伙成交分別為1B座15樓A室，面積450方呎，屬2房間隔，以551.2萬成交，呎價約12,249元。而1B座17樓C室，面積435方呎，同屬2房單位，則以543.1萬成交，呎價約12,485元。

開售至今累售1048伙

項目自本月以來累售約63伙，套現逾4.277億；而整個黃金海灣系列，由開售至今，合共售出1,048伙，合共套現逾42.3億。

黃金海灣珀岸為黃金海灣發展項目的第2期，合共提供631伙；項目坐擁得天獨厚地理優勢，步行約2分多鐘直達黃金泳灘，近9成單位飽覽青山灣海景。

地理位置方面，該盤位處港深兩地核心區域，無縫穿梭粵港澳大灣區經濟據點，涉及超過15條巴士及小巴7條線往來港九新界，坐擁南北通行優勢。而且樓盤鄰近多個大型商場，覆蓋龐大購物商圈，生活娛樂配套盡在咫尺，更轉瞬即達各大消費熱點。

