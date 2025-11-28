喇沙利道逾1.38萬呎洋房3.38億沽 澐璟連售2伙4房大宅

豪宅新盤市場接連錄大額成交，最矚目為理想集團旗下九龍塘喇沙利道50號、一幢面積逾1.38萬方呎洋房於昨日以3.38億標售。

九龍塘喇沙利道50號於上周突然公布樓書，隨即落實於昨日以招標形式開售，並成功即日售出，成交價3.38億，成交呎價約24380元。

項目屬1幢3層高洋房，另設地庫，面積13864方呎，該大宅面積屬《一手住宅物業銷售條例》2013年4月底實施以來九龍區最大。洋房採6房連套房設計，屋內備有私人升降機，另設有4796方呎花園、3244方呎天台、294方呎前庭、1075方呎庭院，以及323方呎停車位，而在花園中設長約20米，闊約2.5米的長方形游泳池。

澐璟連售2伙4房大宅

啟德澐璟昨日連錄2宗4房大宅成交，共套現逾2.1億。

華潤置地（海外）及保利置業合作發展的啟德澐璟昨日連錄2宗4房大宅成交，共套現逾2.1億。售出單位為1座27樓的A室及B室，面積分別2088及1870方呎，屬4房3套及4房2套戶型，於昨日各連一個車位以逾1.176億及9482.85萬成交，呎價分別56327及50710元。

此外，百利保及富豪酒店合作發展的沙田九肚山富豪．山峯昨日透過招標形式，成功售出1個分層單位，為2座9樓A室，面積約2107方呎，屬4房4套間隔，成交價為5238萬，呎價約24860元，買家選用成交期為120日的付款計劃，另可享有項目一個住宅車位的認購權。

富豪物業代理董事衛振聲表示，上述成交單位為項目罕有的4套房高層靚景戶，成交價創今年項目分層單位新高，可見項目單位深受豪宅買家青睞。由於市場憧憬美國聯儲局大機會於下個月再度減息，相信香港住宅市場的熱度將會持續。