天瀧獲大手客逾億連掃2伙 3日內連售5伙 套現逾2.2億

新盤速遞
更新時間：13:41 2025-11-27 HKT
發佈時間：13:41 2025-11-27 HKT

近期大手客連環掃貨，恒基物業代理董事及營業（二）部總經理韓家輝表示，啟德海灣半島天瀧連續3日錄得成交，昨日獲大手買家以逾億購入2伙大宅，單位為1座19樓A室及B室，面積1428及1258方呎，成交價為5832萬及4719萬，呎價40840元及37512元。項目3日內連售5伙，套現逾2.2億。

啟德海灣單日沽8伙

同區由嘉華、會德豐地產及中國海外合作發展的啟德海灣近期交投趨增，昨天單日連沽8伙，包括4伙1房及4伙2房單位，合共套現逾5600萬。成交單位包括2C座11樓B室，面積482方呎，以990萬成交，呎價20539元。

大額成交不絕，龍光與合景泰富合作發展的鴨脷洲現樓豪宅凱玥，昨日售出2座8樓A室，面積2236方呎，為4房連3套房間隔，昨日以7163.28萬售出，呎價32036元。

華懋西貢豪宅現樓項目WHITESAND COVE亦添成交，昨日以招標售出2座3樓B室，面積894方呎，屬3房戶型，買家參觀現樓後，鍾情壯麗海景外，以1660萬連車位購入，呎價18568元。

新地沙田瓏珀山亦連售2伙單日套現逾3470萬，包括Queen Tower第2座6樓B室，面積1042方呎，以1763.8萬售出，呎價16927元；另一伙位於同座19樓D室，面積967方呎，成交價1709.85萬，呎價17682元。

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

