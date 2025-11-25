柏景峰震撼低價推售報捷 乘勢周內次輪推售 入場價約427萬

由信和牽頭，夥拍資本策略及港鐵合作發展的油塘柏景峰以震撼低價推售，首輪銷售即報捷，發展商打鐵趁熱，落實本周五（28日）進行次輪銷售，推出價單上的150伙發售，折實平均呎價約1.52萬，入場價約427萬。有代理表示，現時入票仍以向隅客主導，亦不乏全新票源。

栢景峰推出150伙於本周五進行次輪銷售。左為信和田兆源、旁為資本策略何樂輝。

發展商表示，上周五首輪開售150伙幾近沽清，單日套現逾8.35億，不少大手客相繼入市購入單位作投資用途。項目反應熱烈，昨日上載最新銷售安排，將於本週五進行次輪銷售150伙。

相關文章：油塘柏景峰首輪150伙全數沽清 投資客4000萬掃6伙 信和田兆源預告提價加推

周五發售150伙

信和置業執行董事田兆源表示，150伙全數為標準單位，包括29伙1房單位、119伙2房戶、2伙3房連套房加儲物室間隔；以定價計，該批單位市值逾10.2億。

以最高折扣15%計算，次輪銷售150伙折實平均呎價15216元，售價最平單位為 座8樓C7室，面積293方呎，屬1房戶型，折實入場價427.46萬，呎價14589元；售價最高為1座21樓A1室，面積578方呎，為3房1套間隔，折實售價950.72萬，呎價16448元，呎價亦是整批中最高。

至於呎價最低單位為1座6樓A8室，面積375方呎，屬2房間隔，折實售價529.04萬，呎價14108元。

是批150伙中，折實樓價在500萬以下單位只有29伙，佔推售單位約20%，相信成為搶購目標；折實售價在500萬至600萬最多，共有69伙，佔比約46%；折實售價介乎600至700萬單位則有48伙，佔比約32%，折實售價在700萬以上則只有4伙。

周五次輪揀樓程序大致沿用首輪銷售，同樣分兩組揀樓，先進行的A組大手組別，須最少購2伙，當中沒有指定單位，買家可在該150伙中任選單位認購，每組買家上限可購4伙；隨後進行的B組，每組買家可購1至4伙。

向隅客主導不乏新票源

上周五首輪銷售時，共取得逾4500票，相信扣除已揀樓的入票，料仍有大批向隅客未能購得單位，項目將於本周四（27日）截票。

美聯高級分區營業經理曾偉堯表示，項目上周開售後，未能購得單位的入票已於過去周末「復活」，連日來不乏全新票源，仍以向隅客較多，整體以用家主導，但不乏投資客，估計投資客佔現時入票的20%左右。

位於高雅里8號的柏景峰由3座住宅大樓組成，共提供748伙，面積介乎260至578方呎，涵蓋開放式至3房戶型，主打1房及2房戶，合計佔逾86%，迄今發出3張價單共336伙，當中開放式單位尚未登場，項目預計2027年6月底落成入伙，樓花期約19個月。