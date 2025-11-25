黃金海灣．珀岸連日錄成交 2房每呎逾1.53萬沽
更新時間：10:37 2025-11-25 HKT
發佈時間：10:37 2025-11-25 HKT
發佈時間：10:37 2025-11-25 HKT
旭日國際旗下屯門青山灣段大型臨海項目黃金海灣．珀岸，自開放現樓示範單位供參觀以來備受市場追捧，連日錄得成交，昨日再沽出1伙2房戶，呎價逾1.53萬。
項目最新售出單位為1A座17樓B室，面積417方呎，屬2房開放式廚房間隔，成交價638.5萬，呎價約15312元。
黃金海灣分兩期發展，合共提供1323伙，自開放現樓後銷情持續，本月至今暫售出58伙，套現超過3.8億，兩期合計累售單位已增至逾1040伙，套現超過41億，銷情相當理想。
其中，黃金海灣．珀岸由1A座、1B座及第2座組成，合共提供631伙，當中9成單位享有海景，步行2分多鐘直達黃金泳灘。整個黃金海灣項目坐擁優越的地理位置優勢，位處港深兩地核心區域。
黃金海灣．珀岸為黃金海灣發展項目的第2期，由1座及2座組成，其中1座再細分為1A及1B座兩座，合共提供631伙；項目坐擁得天獨厚地理優勢，步行約2分多鐘直達黃金泳灘，近9成單位飽覽青山灣海景。
黃金海灣項目坐擁優越的地理位置優勢，位處港深兩地核心區域，無縫穿梭粵港澳大灣區經濟據點，涉及超過15條巴士及小巴7線往來港九新界，坐擁南北通行優勢。
而且樓盤鄰多個大型商場，覆蓋龐大購物商圈，生活娛樂配套盡在咫尺，更轉瞬即達各大消費熱點，盡攬一眾旗艦級商場，衣食住行以至娛樂消閒配套一應俱全，讓住戶盡享無限便利購物體驗，貼心照顧住戶各方面生活需要，勢將吸引追求品味生活用家客及深港兩地投資客。
相關文章：利好消息帶動樓市「U」形反彈 旭日國際李炳餘：連環減息效應 全年樓價料升5%
