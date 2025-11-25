DOUBLE COAST III部署周內開價 最快下月初開售 示範單位曝光

啟德再有新盤部署出擊，由會德豐地產、恒基、中國海外及新世界合作發展的DOUBLE COAST III，部署本周內公布首張價單，涉及約105伙，定價較項目1期，料有約1%至2%調升空間，最快下月初開售。

會德豐地產黃光耀（中）表示，啟德DOUBLE COAST III最快周內開價。

首批涉105伙

會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，DOUBLE COAST III上周上載樓書後，查詢情況理想，因此部署周內開價，首批推出不少於2成單位，即約105伙，因新一期提供項目獨有的3房1套單位，定價對比項目1期，料有約1%至2%調升空間，最快下月初開售。項目1期暫售約239伙，套現近18億，平均成交呎價約1.9萬。

項目昨日率先開放新期數現樓示範單位予傳媒參觀，今日起對準買家開放，黃光耀指，是次期數提供3房1套連儲物房及梗廚設計戶型，是整個系列項目中獨有，僅設有32伙，單位可享九龍灣畔遊艇海景，有機會於首張價單中推出，料受市場追捧。

會德豐地產助理董事兼總經理（商務）余麗珠表示，是次新推出的3房1套戶型，面積696方呎，為最大標準戶，可謂項目樓王單位。

DOUBLE COAST III 示範單位曝光

由會德豐地產牽頭，夥拍恒基、中國海外及新世界合作發展的啟德DOUBLE COAST III開放現樓示範單位，其中1A座28樓B室，為連家具示範單位，為3房連儲物室梗廚戶型，裝修設計展現悉尼悠然寫意都市魅力生活風格。

1A座28樓B室示位：

單位面積696方呎，為整個項目獨有戶型，兼為該期數面積最大的標準戶，可謂以為項目中的樓王單位。設計以米白色為用色主調，大廳長約5.4米，闊約2.7米，可享受九龍灣畔遊艇海景。

另開放1B座28樓G室，為開放式單位，面積249方呎，可享空中花園景色，以簡約而清新的美學風格配搭雲石地板藝術感的裝飾，營造優雅清新風格，大廳長約4.4米，闊約2.1米。

1B座28樓G室示位：