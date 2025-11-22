黃金海灣連環沽 每呎見1.45萬

由旭日國際發展位於屯門青山灣段大型臨海項目黃金海灣，項目已屆現樓，銷情顯著升溫，昨日連沽3伙，單日套現逾1800萬，呎價高見1.45萬，售出單位包括特色戶。

昨日售出3伙全位於黃金海灣．珀岸，其中1A座12樓B室，面積417方呎，屬2房戶型，以605.1萬售出，呎價高見1.45萬，另售出的特色戶為1B座3樓A室，面積414方呎，同為2房，單位附設有263方呎平台及100方呎花園，以553.7萬獲承接，呎價13374元。最後一伙位於1B坐7樓B室，面積531方呎，以664.1萬成交，呎價12507元。

峻譽．渣甸山獲連掃5伙

新盤頻現大手客掃貨，中信泰富旗下峻譽．渣甸山，市場消息項目獲連掃2座16樓全層5伙，面積434至710方呎，全為2房，共涉資逾1.17億。

啟德海灣單日售19伙

嘉華牽頭夥拍會德豐地產及中國海外合作發展的啟德海灣，發展商表示，項目昨單日連沽19伙，共套現逾1.25億，包括一組大手客以逾3000萬購入6伙位於2C座1房單位，面積介乎305至307方呎。