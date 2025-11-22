Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

黃金海灣連環沽 每呎見1.45萬

新盤速遞
更新時間：10:49 2025-11-22 HKT
發佈時間：10:49 2025-11-22 HKT

由旭日國際發展位於屯門青山灣段大型臨海項目黃金海灣，項目已屆現樓，銷情顯著升溫，昨日連沽3伙，單日套現逾1800萬，呎價高見1.45萬，售出單位包括特色戶。

昨日售出3伙全位於黃金海灣．珀岸，其中1A座12樓B室，面積417方呎，屬2房戶型，以605.1萬售出，呎價高見1.45萬，另售出的特色戶為1B座3樓A室，面積414方呎，同為2房，單位附設有263方呎平台及100方呎花園，以553.7萬獲承接，呎價13374元。最後一伙位於1B坐7樓B室，面積531方呎，以664.1萬成交，呎價12507元。

峻譽．渣甸山獲連掃5伙

新盤頻現大手客掃貨，中信泰富旗下峻譽．渣甸山，市場消息項目獲連掃2座16樓全層5伙，面積434至710方呎，全為2房，共涉資逾1.17億。

啟德海灣單日售19伙

嘉華牽頭夥拍會德豐地產及中國海外合作發展的啟德海灣，發展商表示，項目昨單日連沽19伙，共套現逾1.25億，包括一組大手客以逾3000萬購入6伙位於2C座1房單位，面積介乎305至307方呎。

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

最Hit
太興集團創辦人陳永安辭世 餐飲界「燒味教父」 留巨業傳承
太興集團創辦人陳永安辭世 享年66歲 餐飲界「燒味教父」 留巨業傳承
商業創科
7小時前
獨家︱翁靜晶揭寶福山創辦人馮成骨灰同樣被盜 匪徒向先人家屬勒索百萬美元贖金
獨家︱翁靜晶揭寶福山創辦人馮成骨灰同樣被盜 匪徒向先人家屬勒索百萬美元贖金
突發
8小時前
元朗去寶琳只需50分鐘？交通專頁教乘港鐵於1站轉巴士車程快4成 網民：用多幾多車錢？
元朗去寶琳只需50分鐘？交通專頁教乘港鐵於1站轉巴士車程快4成 網民：用多幾多車錢？
生活百科
15小時前
長者免費歎日式放題！？任食蟹主題菜式/刺身/天婦羅 每位再送芝士焗龍蝦
長者免費歎日式放題！？任食蟹主題菜式/刺身/天婦羅 每位再送芝士焗龍蝦
飲食
11小時前
張學友狀態響警號！近照樣貌嚇壞粉絲 64歲斷崖式衰老網民錯愕認不出來
張學友狀態響警號！近照樣貌嚇壞粉絲 64歲斷崖式衰老網民錯愕認不出來
影視圈
15小時前
酒家燒鵝王劈價7折！鮑魚/花膠公燉雞/文昌雞低至$48起 附2大酒樓優惠
酒家燒鵝王劈價7折！鮑魚/花膠公燉雞/文昌雞低至$48起 附2大酒樓優惠
飲食
11小時前
北角碼頭「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人細路倒完一盤又一盤 最大得益者原來係佢......
北角碼頭「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人細路倒完一盤又一盤 最大得益者原來係佢......｜Juicy叮
時事熱話
19小時前
連鎖餅家下午茶優惠！$20歎齊懷舊沙翁配蛋撻+飲品 全日6小時適用
連鎖餅店下午茶優惠！$20歎齊懷舊沙翁配蛋撻+飲品 全日6小時適用
飲食
19小時前
吳啟華舊愛赴黃澤鋒細女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58歲陳麗麗人工受孕追B曾陷爭議
吳啟華舊愛赴黃澤鋒細女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58歲陳麗麗人工受孕追B曾陷爭議
影視圈
15小時前
中國國家主席習近平與美國總統特朗普10月底在南韓會晤。路透社
中日關係惡化｜習近平與特朗普通電話 闡明對台原則立場
即時中國
8小時前