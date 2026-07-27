九龍塘偉錦園業主盤850萬拍賣 低銀行估價35%

九龍塘為低密度傳統豪宅區，環境清幽，街道帶有英倫風情韻味，加上區內名校林立及交通方便，深受實力用家及本地傳統家族追捧。

區內偉錦園一個業主盤，早前開拍價890萬，現減價至850萬再推拍，較銀行估價低約35%，平均呎價約12391元。

較銀行估價低35%

環亞拍賣行發言人表示，九龍塘偉錦園2座7樓E室，面積約686方呎，業主早在2019年4月樓市高峰期以1210萬購入，早前不惜虧讓開價890萬蝕讓推拍，現決定再減40萬至850萬連租約及一個車位推拍，較銀行估價的1300萬，低450萬或約35%，呎價約12391元，將於下周二（8月4日）拍賣，同場共有約57項物業可供競投。

位於九龍塘廣播道39號的偉錦園於1971年11月開始入伙，提供70伙，面積由686至1434方呎。

屋苑的公共交通十分方便，步行約14分鐘即可到達港鐵九龍塘站，鄰近設有多條巴士路線，方便前往港九各區。

屬小學41校網

九龍城向來是家長想擠進去的「教育聖殿」，「神級」41小學校網，全是頂級名校，例如喇沙小學、瑪利諾修院學校（小學部）及拔萃小學，在此居住，令小朋友在學業上「贏在起跑線」。

到中學階段，更直接銜接區內中學，喇沙書院、瑪利諾修院學校（中學部）、九龍真光中學、迦密中學等名校林立。