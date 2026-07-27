天水圍嘉湖山莊銀主盤380萬推拍 低銀行估價17%

天水圍嘉湖山莊一個銀主盤，開拍價380萬，較銀行估價低17%，平均呎價6960元。

546呎3房開則

黃開基拍賣行發言人表示，天水圍嘉湖山莊景湖居4座9樓C室，面積約546方呎，3房間隔，單位屬銀主盤，開拍價380萬，較銀行估價的459萬低79萬或17%，呎價約6960元，將於本周三（29日）拍賣，同場共有約26項物業可供競投。

15分鐘步行至港鐵天水圍站

天水圍嘉湖山莊於1991年開始分批入伙，合共設有6期58座，提供15857伙，單位面積介乎441至1462方呎。由屋苑步行至港鐵天水圍站，最快為15分鐘路程。

由於屋苑規模龐大，鄰近多個輕鐵站，是次推拍單位所在座數則鄰近樂湖站，可穿梭元朗及天水圍區內各地。屋苑周遭亦設有多條巴士及小巴路線，可供前往港九新界各地。

小學校網72，區內提供逾20間小學，相比鄰近71及73校網，提供充足學額，競爭相對較低。不乏出色地區名校，例如伊利沙伯中學舊生會小學等，均為熱門小學。

中學校網為元朗區，新界鄉議局元朗區中學、元朗信義中學及趙聿修紀念中學均為位列全港百大英文中學。