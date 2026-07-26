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九龍城銀主盤開拍價350萬勁蝕72% 曾為鄧成波家族成員持有

筍盤推介
更新時間：13:18 2026-07-26 HKT
發佈時間：13:18 2026-07-26 HKT

忠誠拍賣行發言人表示，九龍城衙前塱道1A號一個銀主盤，面積667方呎，現連約（月租9,000元）推拍，開拍價350萬元，呎價5,247元，將於本周三（29日）拍賣，同場共有約24項物業可供競投。

上述單位曾為黃靄雲（鄧成波家族成員）持有，黃於2019年斥資1,230萬元購入上址，其後淪為銀主盤，若以開拍價350萬計算，較當年成交價低880萬元或約72%。

九龍塘偉錦園一減再減

環亞拍賣行發言人表示，九龍塘偉錦園2座中層E室，面積686方呎，業主在2019年4月樓市高峰期以1,210萬元購入，早前不惜開價890萬元蝕讓推拍，現決定再減40萬至850萬元連租約及一個車位推拍，較銀行估價的1,300萬元，低450萬元或約35%，呎價約12,391元，將於下周二（8月4日）拍賣，同場共有約57項物業可供競投。

嘉湖山莊3房開拍價380萬

黃開基拍賣行發言人表示，天水圍嘉湖山莊景湖居4座低層C室，面積約546方呎，3房間隔，單位屬銀主盤，開拍價380萬元，較銀行估價的459萬低79萬元或17%，呎價約6,960元，將於本周三（29日）拍賣，同場共有約26項物業可供競投。
 

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