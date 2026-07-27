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九龍城舊樓銀主盤350萬開拍 勁蝕72% 曾由鄧成波家族持有 錯過收購時機

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更新時間：10:47 2026-07-27 HKT
發佈時間：10:40 2026-07-27 HKT

九龍城陸續迎來重建，吸引投資者買舊樓「博收購」，惟亦有人錯過收購時機，結果滑鐵盧收場。「舖王」鄧成波家族旗下一個舊樓單位淪為銀主盤，開拍價350萬，較七年前「博收購價」低逾70%。

曾為「舖王」鄧成波家族成員黃靄雲持有

忠誠拍賣行發言人表示，衙前塱道1A號2樓，面積667方呎，單位屬銀主盤，現連約（月租9000元）推拍，開拍價350萬，呎價5247元，將於本周三（29日）拍賣，同場共有約24項物業可供競投。

上述單位曾為黃靄雲（鄧成波家族成員）持有，黃於2019年斥資1230萬購入上址，翻看當年地圖，衙前塱道1A號右邊一列為4層高舊樓，佔據整條街道，極具收購重建價值。

黃於2019年斥資1230萬購入上址，翻看當年地圖，衙前塱道1A號右邊一列為4層高舊樓，佔據整條街道，極具收購重建價值。
黃於2019年斥資1230萬購入上址，翻看當年地圖，衙前塱道1A號右邊一列為4層高舊樓，佔據整條街道，極具收購重建價值。

較7年前買入價低逾70%

惟記者現場所見，現時該列舊樓已落成新盤瑧博（衙前塱道3號，新世界發展），料明年9月底入伙。上述衙前塱道1A號及1B號，佔地不足2000方呎，地盤細小，單獨發展前途有限，錯過了收購時機，該單位若以開拍價350萬計算，較當年成交價低880萬或約72%。

雖然如此，作為自住或投資收租，仍然有可為，小學校網為41，屬傳統名校網，區內喇沙小學、瑪利諾修院學校（小學部）為頂級名，中學校網九龍城區，包括有喇沙書院、瑪利諾修院學校（中學部）、九龍真光中學、迦密中學等知名中學均位於區內。

翻看當年地圖，該幢舊樓右邊一列都是4層高舊樓，惟現時已落成新盤瑧博，預期明年9月底入伙。

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