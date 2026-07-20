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又一居原則3房 開價980萬拍賣 低估值28%

筍盤推介
更新時間：10:17 2026-07-20 HKT
發佈時間：10:17 2026-07-20 HKT

九龍塘是香港低密度傳統豪宅區，環境清幽，同時帶有英倫風情韻味，加上區內名校林立以及交通網絡方便，深受實力買家及本地傳統大家族追捧。區內又一居一個銀主盤，開拍價980萬，較銀行估價的低約28%，平均呎價18412元。

較銀行估價低377萬

黃開基拍賣行發言人表示，九龍塘又一居13座1樓B室銀主盤，面積約737方呎，原則3房戶型，現改作2房1套設計，開拍價980萬元，較銀行最新估價的1357萬元低377萬或約28%，呎價13297元，將於下周三（29日）拍賣，同場共有約30項物業可供競投。

又一村瑰麗路21號的又一居於1992年開始入伙，共有32座提供1816伙，面積介乎439至1517方呎。屋苑合共設有3個會所，提供如健身室、壁球場、游泳池等設施予住戶使用。另外，屋苑交通亦見方便，步行約10分鐘內即可到達港鐵九龍塘站，或到達又一城乘搭專線小巴及巴士，來往深水埗、尖沙咀、黃埔及長沙灣等各區。

小學40校網

小學校網為40，屬全港最大校網之一，區內小學主要鼓勵學生運用知識、從實踐中學習的多元教學模式，令學生有更多嘗試與突破機會，如中華基督教會協和小學（長沙灣）、荔枝角天主教小學及聖公會基福小學等均為區內熱門學舍。

中學校網為九龍城區，為九龍區中最多全開英文班中學的一區，另外亦有不少傳統中學位於此，喇沙書院、瑪利諾修院學校（中學部）、九龍真光中學、迦密中學等香港知名中學均位於區內。

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