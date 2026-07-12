九龍灣安德大廈殘裝戶180萬拍賣 低銀行估價53%

忠誠拍賣行發言人表示，九龍灣安德大廈低層C室，面積315方呎，由於單位殘舊沒有裝修，開拍價180萬元，較銀行估價380萬低200萬元或約53%，呎價5,714元，將於本周三（15日）拍賣，同場共有約31項物業可供競投。

康盛花園缺正本樓契 288萬推拍

黃開基拍賣行發言人表示，將軍澳康盛花園4座中層G室，面積約495方呎，2房戶型，單位屬業主盤，於自由巿場價288萬元推拍，較銀行估價420萬低132萬元或31%，呎價5,818元，將於本周三（15日）拍賣，同場共有約21項物業可供競投。值得一提的是，業主早前因搬家而遺失正本樓契，因此僅提供樓契核證副本。

雅濤居銀主盤開拍價585萬

環亞拍賣行發言人指，馬鞍山雅濤居2座高層E室，面積483方呎，2房設計，曾於2010年以290萬元成交，當時的買家從二手購入該單位，惟近年宣告破產，單位淪為銀主盤，開拍價585萬元，較銀行估價的679萬低94萬元或約14%，呎價約12,112元，將於下周二（21日）拍賣，同場共有約58項物業可供競投。