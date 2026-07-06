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觀塘冠天閣業主盤350萬拍賣 低估價16%

筍盤推介
更新時間：10:49 2026-07-06 HKT
發佈時間：10:49 2026-07-06 HKT

觀塘作為九龍東核心商業區，社區配套及基建發展成熟。區內甲廈商場林立，傳統工廈內亦隱藏着食肆與特賣場，價錢親民且種類多元，全面滿足區內市民及上班族所需。區內住宅冠天閣一個業主盤拍賣，開拍價350萬，較銀行估價低出16%，呎價約8861元。

395呎2房開則

黃開基拍賣行發言人表示，觀塘冠天閣9樓A室，面積約395方呎，屬2房戶型。業主早於1989年以71.535萬一手買入上述樓花單位，持貨至今約37年。業主有見近期住宅市道不俗，遂決定「好市出貨」套現，開價350萬推拍。

對比銀行最新估價419萬低69萬或約16%，呎價約8861元。該單位將於本周三（8日）推拍，同場共有約23項物業可供競投。

位於康寧道11號的冠天閣於1990年開始入伙，共提供57伙，面積介乎369至395方呎。屋苑距離港鐵觀塘站僅需約5至6分鐘步程，且鄰近設有多條巴士及小巴路線，可直達中環、旺角、荃灣等港九新界各大區。

平均呎價8861元

該物業小學校網為48校網，區內坐擁24間小學，家長選擇豐富。雖然校網內部分頂級名校位於藍田及油塘區，但由於屬於同一校網，同樣深受區內家長追捧，其中包括聖公會油塘基顯小學、聖公會李兆強小學、以及藍田循道衛理小學等。

至於中學校網則屬觀塘區，同樣名校林立，如藍田聖保祿中學、觀塘瑪利諾書院及聖言中學等，均為區內數一數二的傳統名校，教育資源極具優勢。

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