薄扶林怡林閣 2601呎翠景型格大宅 採雙露台設計｜睇樓王
更新時間：15:23 2026-06-18 HKT
發佈時間：15:23 2026-06-18 HKT
發佈時間：15:23 2026-06-18 HKT
尋覓鬧市中的靜謐綠意，位於摩星嶺道之上的怡林閣絕對榜上有名。是次推介的放盤，實用面積達2601方呎，5房3浴設計，經由建築師重塑格局，型格時尚，著重靈活間隔與極高私隱度，是追求注重生活品味與家庭之選。
怡林閣由4座物業組成，提供116個單位，提供泳池及運動設施等。是次放盤經屋主精心打造，步入大宅，寬宏大氣的客飯廳隨即映入眼簾，全屋裝潢工整雅致，以自然原木地板鋪墊。
客廳與飯廳之間巧用靈活的趟門作間隔，既能維持視覺的通透延展，又方便家庭成員各佔一隅、互不干擾。客廳在容納紫色巨型沙發與置中茶几後，仍留有奢華步入空間。
5房3浴間隔
大宅另一亮點在於雙露台設計，均配置摺疊門，將室內外空間無縫連接，是日常憩息、招待親友或享受燒烤之樂的最佳位置。景觀方面，既能近賞寧靜翠綠的內園景致，亦能遠眺開揚市景。
單位採5房3浴室規劃，緩步至主人套房，大牀置中後仍可三邊下牀，空間感十足，配合曲尺大窗引入的清幽綠意，環境格外愜意。套房內專設步入式衣帽間與書房。其餘3間睡房同樣方正寬敞，均可輕鬆放置雙人牀並配備入牆衣櫃。
值得一提的是，單位更附設2個有蓋車位及私人電梯大堂。
位置上，怡林閣位處小學11校網及中學中西區校網，傳統名校林立。該項目鄰近西環生活圈，各式超市、食肆及民生配套應有盡有。
必睇靚位
- 坐擁小學11名校網
- 由建築師精心設計，型格時尚
- 5房3浴間隔
- 附2個有蓋車位
放盤單位資料
物業名稱：怡林閣
地址：摩星嶺道2A號
樓齡：38年
單位：C座低層
實用面積：2601方呎
間隔：5房3浴
叫價：4380萬元(連2有蓋車位)
呎價：16840元
最Hit
暴雨‧持續更新｜天文台第三度改發黃色暴雨警告信號
21分鐘前
劉鑾雄學霸兒子罕現身 劉子鋒極靚仔高母呂麗君成個頭 讀星級學府學費令人咋舌
2026-06-17 15:05 HKT
屯門亦園路洪水湧入車 女司機棄車逃生
2小時前
青沙公路奪命車禍│消防員上周救人弄傷腳 補渡蜜月返港與妻遇意外慘死 舅父：個天好似叫佢唔好去
2026-06-17 13:26 HKT