薄扶林怡林閣 2601呎翠景型格大宅 採雙露台設計｜睇樓王

尋覓鬧市中的靜謐綠意，位於摩星嶺道之上的怡林閣絕對榜上有名。是次推介的放盤，實用面積達2601方呎，5房3浴設計，經由建築師重塑格局，型格時尚，著重靈活間隔與極高私隱度，是追求注重生活品味與家庭之選。

怡林閣由4座物業組成，提供116個單位，提供泳池及運動設施等。是次放盤經屋主精心打造，步入大宅，寬宏大氣的客飯廳隨即映入眼簾，全屋裝潢工整雅致，以自然原木地板鋪墊。

客廳與飯廳之間巧用靈活的趟門作間隔，既能維持視覺的通透延展，又方便家庭成員各佔一隅、互不干擾。客廳在容納紫色巨型沙發與置中茶几後，仍留有奢華步入空間。

5房3浴間隔

大宅另一亮點在於雙露台設計，均配置摺疊門，將室內外空間無縫連接，是日常憩息、招待親友或享受燒烤之樂的最佳位置。景觀方面，既能近賞寧靜翠綠的內園景致，亦能遠眺開揚市景。

單位採5房3浴室規劃，緩步至主人套房，大牀置中後仍可三邊下牀，空間感十足，配合曲尺大窗引入的清幽綠意，環境格外愜意。套房內專設步入式衣帽間與書房。其餘3間睡房同樣方正寬敞，均可輕鬆放置雙人牀並配備入牆衣櫃。

值得一提的是，單位更附設2個有蓋車位及私人電梯大堂。

位置上，怡林閣位處小學11校網及中學中西區校網，傳統名校林立。該項目鄰近西環生活圈，各式超市、食肆及民生配套應有盡有。

必睇靚位

坐擁小學11名校網

由建築師精心設計，型格時尚

5房3浴間隔

附2個有蓋車位

放盤單位資料

物業名稱：怡林閣

地址：摩星嶺道2A號

樓齡：38年

單位：C座低層

實用面積：2601方呎

間隔：5房3浴

叫價：4380萬元(連2有蓋車位)

呎價：16840元