柏蔚山銀主盤開價2380萬推拍 低銀行估值25%

環亞拍賣行發言人表示，北角柏蔚山2座高層C室銀主盤，面積1,066方呎，3房雙套連工人房套間隔，開拍價2,380萬元，較銀行估價3,184萬低804萬元或25%，呎價22,326元。該單位業主於2021年7月以4,347.5萬元向發展商一手購入，其後淪為銀主盤，將於下周二（23日）拍賣，同場共有約62項物業可供競投。

浪翠園銀主盤338萬推拍

忠誠拍賣行發言人表示，深井浪翠園4期12座高層F室銀主盤，面積450方呎，開價338萬元推拍，較銀行估價的437萬低99萬元或約23%，呎價7,511元。物業曾於2012年11月以280萬元成交，其後淪為銀主盤，將於6月24日（下周三）拍賣，同場共有約36項物業可供競投。

觀塘舊樓低估價100萬拍賣

黃開基拍賣行發言人表示，觀塘集景樓低層P室，面積350方呎，1房間隔，屬業主盤，現時月租1.26萬元。單位連一個車位推拍，開拍價310萬，較銀行估價的410萬低100萬或24%，呎價8,857元，將於周三（17日）拍賣，同場共有22項物業可供競投。

