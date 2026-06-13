荔枝角美孚新邨 近港鐵918呎雅致居 設開放式廚房｜睇樓王
更新時間：06:00 2026-06-13 HKT
發佈時間：06:00 2026-06-13 HKT
發佈時間：06:00 2026-06-13 HKT
荔枝角藍籌屋苑美孚新邨，擁完善交通及民生配套，受不少用家青睞。今日推薦屋苑4期百老匯街97號一個2房1套單位，實用面積918方呎，內櫳配備靚裝，望清靜內園景，最新叫價1200萬。
甫入單位，空間闊落四正，備有典雅靚裝。大門靠左邊為開放式廚房連飯廳，區域鋪設花磚地板，擺佈長方形飯桌及餐椅，開放式廚房則設L型工作枱面，配備基本煮食設備。
2房1套間隔
客廳以淺木地板鋪設，設有特色主牆身，擺放長形白色沙發座，沙發左右邊各擺兩張單人座，中央鋪設圓形地毯並擺有玻璃茶几，塑造舒適休閑聊天空間。
廳堂設闊玻璃採光，外望內園景。單位採2房1套設計，房間皆不設窗台，間隔實用。
美孚新邨分8期發展，共99座物業組成，供應逾萬個單位，從大廈徒步到美孚廣場及港鐵美孚站只需數分鐘步程。
必睇靚位
- 2房間隔，四正實用
- 客飯廳設對流窗，通透明亮
- 內櫳附有靚裝
- 鄰近美孚站
放盤單位資料
物業名稱：美孚新邨
地址：百老匯街97號
樓齡：51年
單位：低層B室
實用面積：918方呎
間隔：2房1套
叫價：1200萬元
呎價：13072元
代理行：中原地產
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