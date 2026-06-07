Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

深水埗米蘭軒特色戶150萬拍賣 低銀行估價逾6成

筍盤推介
更新時間：13:15 2026-06-07 HKT
發佈時間：13:15 2026-06-07 HKT

忠誠拍賣行發言人表示，深水埗米蘭軒一個平台特色戶，面積278方呎，2房間隔，附連181方呎平台，單位屬業主盤，以150萬元開拍，較銀行估價390萬元低240萬元或約62%，呎價約5,396元，將於周三（10日）拍賣，同場共有約25項物業可供競投。

他續說，2006年9月該廈發生墮樓事故，一名婦人受感情問題受困擾，攜同愛犬從大廈7樓墮下，倒臥在該單位平台，婦人送醫院後終傷重不治。業主於2003年4月以160萬元購入單位，事故後則繼續持貨至今近20年。

西營盤正街單位開拍價310萬

環亞拍賣行發言人表示，西營盤正街雙號面積約417方呎業主盤，開拍價310萬元，較銀行估價的420萬元低110萬元或26%，呎價7,434元，將於本周二（9日）拍賣，同場共約56項物業可供競投。

西貢逸瓏海滙388萬元推拍

黃開基拍賣行發言人表示，西貢逸瓏海滙3座低層L室，面積約409方呎，業主於2016年10月以488.29萬元一手購入上述單位，現時以388萬元推拍，較銀行估價448萬元低60萬元或逾13%，呎價約9,487元，將於6月17日（下周三）拍賣，同場共約16項物業可供競投。
 

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

最Hit
前TVB花旦簡佩筠罕露面 消失幕前29年從商血本無歸 流產近乎不育 曾被封「最美陸無雙」
前TVB花旦簡佩筠罕露面 消失幕前29年從商血本無歸 流產近乎不育 曾被封「最美陸無雙」
影視圈
4小時前
勝和前「坐館」被摑內情曝光 獄中欠同門「紋身忠」過百萬賭債
突發
21小時前
美20歲大學生遊日失蹤逾一周 遺體京都郊外尋獲 父：悲痛難以言表
美20歲大學生遊日失蹤逾一周 遺體京都郊外尋獲 父：悲痛難以言表
即時國際
6小時前
牙科藍膜︱¥2酒店「隔髒神器」網民熱捧 醫生教路最佳效果貼士
牙科藍膜︱¥2酒店「隔髒神器」網民熱捧 醫生教路最佳效果貼士
奇聞趣事
5小時前
極致網購 將軍澳濕透快遞跌出「兩條嘢」 網民看清真身極錯愕：連「XX」都要買落嚟！？｜Juicy叮
極致網購 將軍澳濕透快遞跌出「兩條嘢」 網民看清真身極錯愕：連「XX」都要買落嚟！？｜Juicy叮
時事熱話
2小時前
00:08
暴雨下多區驚現水舞間 荃灣及會展站行人天橋天花燈罅噴水 網民憂觸電
突發
7小時前
寶珮如被掌摑傷痕照曝光 半邊臉佈滿深紫瘀傷 微絲血管爆裂觸目驚心 打人者係金像女星
寶珮如被掌摑傷痕照曝光 半邊臉佈滿深紫瘀傷 微絲血管爆裂觸目驚心 打人者係金像女星
影視圈
3小時前
英國不足5%住戶安裝冷氣機 背後涉國家建築法規 發展商：高效能結構優先
英國不足5%住戶安裝冷氣機 背後涉國家建築法規 發展商：高效能結構優先
海外置業
7小時前
TVB終結40年「三線劇」神話！黃金時段大變陣 6月15日起9點半播旅遊節目《走過歷史大地》
TVB終結40年「三線劇」神話！黃金時段大變陣 6月15日起9點半播旅遊節目《走過歷史大地》
影視圈
19小時前
陳康堤首晒拍拖片賀男友黃澤林生日 網球一哥出招向陳奕迅行「外父政策」？
陳康堤首晒拍拖片賀男友黃澤林生日 網球一哥出招向陳奕迅行「外父政策」？
影視圈
15小時前