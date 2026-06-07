深水埗米蘭軒特色戶150萬拍賣 低銀行估價逾6成

忠誠拍賣行發言人表示，深水埗米蘭軒一個平台特色戶，面積278方呎，2房間隔，附連181方呎平台，單位屬業主盤，以150萬元開拍，較銀行估價390萬元低240萬元或約62%，呎價約5,396元，將於周三（10日）拍賣，同場共有約25項物業可供競投。

他續說，2006年9月該廈發生墮樓事故，一名婦人受感情問題受困擾，攜同愛犬從大廈7樓墮下，倒臥在該單位平台，婦人送醫院後終傷重不治。業主於2003年4月以160萬元購入單位，事故後則繼續持貨至今近20年。

西營盤正街單位開拍價310萬

環亞拍賣行發言人表示，西營盤正街雙號面積約417方呎業主盤，開拍價310萬元，較銀行估價的420萬元低110萬元或26%，呎價7,434元，將於本周二（9日）拍賣，同場共約56項物業可供競投。

西貢逸瓏海滙388萬元推拍

黃開基拍賣行發言人表示，西貢逸瓏海滙3座低層L室，面積約409方呎，業主於2016年10月以488.29萬元一手購入上述單位，現時以388萬元推拍，較銀行估價448萬元低60萬元或逾13%，呎價約9,487元，將於6月17日（下周三）拍賣，同場共約16項物業可供競投。

