西半山璈珀 2452呎華麗維港豪邸 屬名校網地段｜睇樓王

西半山單幢豪宅璈珀坐落於傳統豪宅地段，加上坐擁小學11校網優勢。現市場正有一個高層B室優質放盤，實用面積2452方呎，採4套房連工人房間隔，備有豪華裝修，前臨開揚維港海景。

單位特高樓底顯氣派，設計師利用層高優勢，打造出特色天花。客廳主牆採用牆櫃一體化的當代設計，廳堂大氣配置L形沙發、三張單人扶手椅與雲石面茶几，空間感依舊綽綽有餘。

沙發後方為格調優雅的宴客飯廳，中央放置大器長形餐桌，精緻餐具與天花雙吊燈交相輝映，於細節處流露出生活儀式感。從廳堂一側裝設近落地玻璃幕牆，將戶外景致引入室內，近迎翠綠山景，遠為開闊海景，層次分明。

高層4套房連車位

放盤採全套房設計，私隱度極高。主人套房空間奢華寬敞，除可輕鬆容納特大雙人牀外，更專屬闢出梳妝區，兩側配備量身訂造的木製儲物櫃。

主人浴室潔具一應俱全，設有圓形浴缸，讓住戶在忙碌過後享受浸浴的極致放鬆。

其他房間現為書房，方正實用。廚房設備一絲不苟，中央設有豪宅標配的中島枱面，配備三張酒吧高椅。

璈珀位於干德道55號，樓齡約11年，僅提供35個單位。該盤屬小學11校網，網內名校林立，而從該盤駕車到中環只需約10分鐘，交通便捷高效。

必睇靚位

傳統名校網，坐擁中環生活圈

前臨翠景及開揚維港海景

落重本，華麗裝修

4套房設計，生活空間寬裕

放盤單位資料

物業名稱：璈珀

地址：干德道55號

樓齡：11年

單位：高層B室

實用面積：2452方呎

間隔：4套房連工人房

叫價：9800萬(連車位)

呎價：39967元

代理行：美聯物業