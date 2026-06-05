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西半山璈珀 2452呎華麗維港豪邸 屬名校網地段｜睇樓王

筍盤推介
更新時間：09:00 2026-06-05 HKT
發佈時間：09:00 2026-06-05 HKT

西半山單幢豪宅璈珀坐落於傳統豪宅地段，加上坐擁小學11校網優勢。現市場正有一個高層B室優質放盤，實用面積2452方呎，採4套房連工人房間隔，備有豪華裝修，前臨開揚維港海景。

單位特高樓底顯氣派，設計師利用層高優勢，打造出特色天花。客廳主牆採用牆櫃一體化的當代設計，廳堂大氣配置L形沙發、三張單人扶手椅與雲石面茶几，空間感依舊綽綽有餘。

沙發後方為格調優雅的宴客飯廳，中央放置大器長形餐桌，精緻餐具與天花雙吊燈交相輝映，於細節處流露出生活儀式感。從廳堂一側裝設近落地玻璃幕牆，將戶外景致引入室內，近迎翠綠山景，遠為開闊海景，層次分明。

高層4套房連車位

放盤採全套房設計，私隱度極高。主人套房空間奢華寬敞，除可輕鬆容納特大雙人牀外，更專屬闢出梳妝區，兩側配備量身訂造的木製儲物櫃。

主人浴室潔具一應俱全，設有圓形浴缸，讓住戶在忙碌過後享受浸浴的極致放鬆。

其他房間現為書房，方正實用。廚房設備一絲不苟，中央設有豪宅標配的中島枱面，配備三張酒吧高椅。

璈珀位於干德道55號，樓齡約11年，僅提供35個單位。該盤屬小學11校網，網內名校林立，而從該盤駕車到中環只需約10分鐘，交通便捷高效。

必睇靚位

傳統名校網，坐擁中環生活圈
前臨翠景及開揚維港海景
落重本，華麗裝修
4套房設計，生活空間寬裕

放盤單位資料

物業名稱：璈珀
地址：干德道55號
樓齡：11年
單位：高層B室
實用面積：2452方呎
間隔：4套房連工人房
叫價：9800萬(連車位)
呎價：39967元
代理行：美聯物業

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