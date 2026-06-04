大埔逸瓏灣II 2房連天台特色戶 前臨吐露港景 附帶雅緻靚裝｜睇樓王
更新時間：15:20 2026-06-04 HKT
發佈時間：15:20 2026-06-04 HKT
發佈時間：15:20 2026-06-04 HKT
大埔白石角海景屋苑逸瓏灣II，前臨吐露港開闊海景，今日推薦的9座高層特色單位，實用面積657方呎，採2房間隔，內櫳附帶雅緻靚裝。單位最大賣點在於客廳外接露台望優美海景，更設內置樓梯直達私家天台，現時最新叫價為1080萬，實用呎價約16438元。
步入修長工整的廳堂，特高樓底令空間感大增，全屋鋪設實木地板配雪白牆身，客飯廳布局涇渭分明，近門處為飯廳，擺放圓形飯桌及餐椅，並設多組儲物櫃深化收納，客廳則置有梳化及電視地櫃。
廳堂盡頭為落地玻璃引進充足日光，步出露台，吐露港海景就在眼前。
單位採2房間隔，開則同樣四正。主人房睡牀靠窗擺放，並設有多面闊窗，另一房間則裝有訂造儲物櫃、吊櫃及衣架，衣物分類井然有序。
657呎實用長廳開則
廚房及浴室保養同樣良好，前者採L形工作枱面，後者則設有浴缸，滿足浸浴所需。
特別一提，單位設內置樓梯上天台，可擺放戶外傢具及燒烤設備等。
由信和發展的逸瓏灣II由洋房及分層物業組成，屋苑會所設施齊備，包括泳池、健身室及水療會所等。
項目基座設有商場「逸瓏坊」，超級市場、食肆及日用品連鎖店一應俱全，起居便利。另外，從屋苑可徒步前往科學園，內有銀行及食肆等。
交通方面，屋苑設有住客專車往港鐵站，附近亦有巴士及小巴站。
必睇靚位
- 設內置樓梯上天台
- 飽覽吐露港海景
- 2房設計，間隔四正
- 內櫳附有靚裝
放盤單位資料
物業名稱：逸瓏灣II
地址：大埔科進路21號
樓齡：11年
單位：9座高層F室
實用面積：657方呎
間隔：2房
叫價：1080萬
呎價：16438元
代理行：中原地產
相片由代理行提供
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