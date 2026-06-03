Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

大角咀 君滙港 靚裝4房雙套大戶

筍盤推介
更新時間：11:10 2026-06-03 HKT
發佈時間：11:10 2026-06-03 HKT

君滙港坐落大角咀中心地段，鄰近港鐵奧運站及西九龍高鐵站。是次推介1座高層B室，實用面積1362方呎，採4房雙套設計，空間闊落，屬屋苑大戶型，現叫價3050萬，實用呎價約22394元。

大廳以淺色調設計，配合簡約線條，整體感覺清新明亮。客飯廳寬敞開揚，間隔工整，擺放大型沙發及餐桌後仍保留充足走動空間。落地大窗引入充沛自然光，同時將外圍景觀延伸至室內，提升整體空間感。

4間睡房比例實用，其中2間為套房設計，私隱度高。主人套房空間充裕，可靈活擺放寢具及衣櫃。此外，室內設有多面窗戶，引光入室，一室更顯通透。

廚房配備齊全煮食設備及充足儲物櫃，方便日常打理。浴室裝修清雅，設有乾濕分離淋浴區。

君滙港由新鴻基地產發展，樓齡約20年，由5座大樓組成，提供約1500戶。屋苑鄰近港鐵奧運站，步行即可到達，交通四通八達。周邊設有大型商場如奧海城，餐飲、購物及娛樂設施一應俱全。

放盤單位資料

物業名稱：君滙港
地址：大角咀深旺道8號
樓齡：20年
單位：1座高層B室
實用面積：1362方呎
間隔：4房2套
叫價：3050萬元
呎價：22394元
代理行：香港置業

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

最Hit
香港電影資料館珍藏展丨101歲羅艷卿坐輪椅現身：跌跛腳少出街 爆生活日常最愛「車大炮」打麻雀常「走雞」。
香港電影資料館珍藏展丨101歲羅艷卿坐輪椅現身：跌跛腳少出街 爆生活日常最愛「車大炮」打麻雀常「走雞」
影視圈
4小時前
李泳漢近照流出 被鼎爺鬧爆兼脫離父子關係 神隱多時飛印度拜佛行徑怪異 憔悴繞塔萬圈
李泳漢近照流出 被鼎爺鬧爆兼脫離父子關係 神隱多時飛印度拜佛行徑怪異 憔悴繞塔萬圈
影視圈
14小時前
18歲DSE生霸氣宣布做保安 豪言「行少50年彎路」 被嘲浪費青春一句話神反擊 網民讚人間清醒｜Juicy叮
18歲DSE生霸氣宣布做保安 豪言「行少50年彎路」 被嘲浪費青春一句話神反擊 網民讚人間清醒｜Juicy叮
時事熱話
2026-06-02 11:07 HKT
簡慕華爆曾被非禮：隻手攝入我條褲裏面 兩男借醉送上房欲強吻 拒潛規則被「封殺」
簡慕華爆曾被非禮：隻手攝入我條褲裏面 兩男借醉送上房欲強吻 拒潛規則被「封殺」
影視圈
14小時前
周潤發、苗僑偉跑步鐵膽變飯腳 相識逾40年情誼深厚 兩人獲讚保養得宜狀態極佳
周潤發、苗僑偉跑步鐵膽變飯腳 相識逾40年情誼深厚 兩人獲讚保養得宜狀態極佳
影視圈
12小時前
劉德華愛女劉向蕙罕現身睇騷  14歲美少女複製朱麗蒨神顏  文靜有家教一舉動見父女情深
劉德華愛女劉向蕙罕現身睇騷  14歲美少女複製朱麗蒨神顏  文靜有家教一舉動見父女情深
影視圈
2026-06-01 15:30 HKT
長沙灣人龍食店現「神秘食材」？ 早上一桶桶送入舖 名廚張錦祥介紹掀熱潮 網民唱反調：淡而無味
長沙灣人龍食店現「神秘食材」？早上一桶桶送入舖 名廚張錦祥介紹掀熱潮 網民唱反調：淡而無味
飲食
2026-06-01 19:34 HKT
六合彩︱1300萬頭獎攪珠結果出爐 即睇幸運兒係咪你！
社會
13小時前
月入5萬港女寧租住深圳北 無懼3小時通勤 最開心「一出關口似放假」｜租盤Million
月入5萬港女寧租住深圳北 無懼3小時通勤 最開心「一出關口似放假」｜租盤Million
樓市動向
5小時前
李家鼎首現身李泳豪YT頻道 鼎爺讚細仔夫婦：佢哋對我太好 豪仔公開談禁止爸爸做一事
李家鼎首現身李泳豪YT頻道 鼎爺讚細仔夫婦：佢哋對我太好 豪仔公開談禁止爸爸做一事
影視圈
16小時前