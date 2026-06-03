大角咀 君滙港 靚裝4房雙套大戶

君滙港坐落大角咀中心地段，鄰近港鐵奧運站及西九龍高鐵站。是次推介1座高層B室，實用面積1362方呎，採4房雙套設計，空間闊落，屬屋苑大戶型，現叫價3050萬，實用呎價約22394元。

大廳以淺色調設計，配合簡約線條，整體感覺清新明亮。客飯廳寬敞開揚，間隔工整，擺放大型沙發及餐桌後仍保留充足走動空間。落地大窗引入充沛自然光，同時將外圍景觀延伸至室內，提升整體空間感。

4間睡房比例實用，其中2間為套房設計，私隱度高。主人套房空間充裕，可靈活擺放寢具及衣櫃。此外，室內設有多面窗戶，引光入室，一室更顯通透。

廚房配備齊全煮食設備及充足儲物櫃，方便日常打理。浴室裝修清雅，設有乾濕分離淋浴區。

君滙港由新鴻基地產發展，樓齡約20年，由5座大樓組成，提供約1500戶。屋苑鄰近港鐵奧運站，步行即可到達，交通四通八達。周邊設有大型商場如奧海城，餐飲、購物及娛樂設施一應俱全。

放盤單位資料

物業名稱：君滙港

地址：大角咀深旺道8號

樓齡：20年

單位：1座高層B室

實用面積：1362方呎

間隔：4房2套

叫價：3050萬元

呎價：22394元

代理行：香港置業