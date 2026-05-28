紅磡維港．星岸 精緻巨廳裝潢講究 前迎維港美景

位於紅磡海濱地段的維港．星岸，鄰近港鐵紅磡站及黃埔站。今日帶大家參觀的放盤，為高層相連大宅，實用面積2506方呎，採5房開則，廳大房大，生活空間寬裕，最大優勢是開闊橫廳前迎維港煙花美景。

馬上參觀維港．星岸1座高層相連戶，屬市場少有的相連單位放賣盤，甫入單位，首先映入眼簾的是精緻中式屏風，保障私穩，全屋擁有特高樓底，配合大幅落地玻璃窗，空間寬敞通透，裝潢上採用將現代與中式古典合而為一。

客飯廳以兩盞璀璨的水晶吊燈劃分，界線分明，飯廳中央置有兩組紅木餐桌，背景牆以四幅中式花鳥圖作點綴。客廳則選用L形沙發布局，廳堂一側設有特闊落地大窗，視線越過香港嘉里酒店及周邊建築，可遠眺維港煙花璀璨景致。

2506方呎5房設計

放盤現為5房間隔，另有書房，當中主人套房盡顯空間感，三邊落牀空間綽綽有餘，另一睡房則展現多功能設計，將睡眠、工作與收納空間完美結合。走入書房，放置了木書櫃與書桌，書卷氣濃厚。

長實發展的維港．星岸，樓齡約11年，由11座分層住宅及9座洋房組成，住客會所提供戶外泳池、健身室、兒童天地、宴會廳等設施。屋苑鄰近黃埔新天地，商場設超級市場、特色食肆等。交通方面，屋苑前往港鐵黃埔站或港鐵紅磡站皆少於10分鐘步程，出入相當方便快捷。

必睇靚位

相連大戶，空間寬闊

享高層維港海景

單位附品味雅裝

鄰近紅磡站及黃埔站

放盤單位資料

物業名稱：維港 ‧ 星岸

地址：紅鸞道7號

樓齡：11年

單位：1座高層相連戶

實用面積：2506方呎

間隔：5房

叫價：1.28億元

呎價：51077元

代理行：美聯物業