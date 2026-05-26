西貢慶徑石 全幢海景3房2套 特大泳池花園

西貢慶徑石被翠綠環抱，居住環境舒適。今日介紹該地段之上的全幢村屋放盤，建築面積2100方呎，3房2套間隔，附連特大泳池花園，放眼一片翠山，現以4900萬放盤，呎價約23333元。

一入大門即見寬敞明亮的客廳，中間放有亮眼的紅色沙發，左右兩側是淺灰色沙發，搭配原木茶几。飯廳有原木色長餐桌搭配淺灰色餐椅，地面鋪設編織地毯。緊鄰開放式廚房，中島式設計的廚房，一側延伸出原木餐邊區，烤箱、蒸爐等家電一應俱全。

廳堂設大型落地玻璃門，將戶外的山景與綠意引入室內。推開趟門便是泳池花園，泳池旁邊擺放着一整排戶外沙發，搭配色彩繽紛的抱枕，更設戶外吧檯與燒烤區。

2100呎叫價4900萬

1樓設頂尖規格的私人影院，同時可輕鬆改為1至2間睡房或家庭活動室。2樓全層為主人套房，房間空間廣闊，放置可三邊落牀私雙人牀後仍有走動空間，設落地玻璃外連露台，盡是翠綠山景，氛圍安靜又放鬆。

頂層有戶外露台，擺放着戶外沙發，可享開揚山景，旁邊的棕櫚樹更增添了度假氛圍，適合在此曬太陽、賞景、小聚。

位置上，西貢慶徑石鄰近郊野公園，住戶日常駕車前往彩虹，約需20分鐘車程，亦可步行10分鐘到西貢公路乘搭小巴或巴士，前往西貢市中心。

必睇靚位

附有泳池花園

全幢放盤，空間開闊

內櫳附有品味裝修

四周翠綠，環境恬靜

放盤單位資料

地址：西貢慶徑石1至64號

單位：全幢

建築面積：2100方呎

間隔：3房2套

叫價：4900萬元

呎價：23333元

代理行：OKAY.com 屋企