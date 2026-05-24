粉嶺中心銀主盤350萬拍賣 低銀行估價32%
更新時間：14:26 2026-05-24 HKT
發佈時間：14:26 2026-05-24 HKT
發佈時間：14:26 2026-05-24 HKT
黃開基拍賣行發言人表示，粉嶺中心1期B座低層1室銀主盤，面積約476方呎，銀主叫價350萬元，較銀行估價515萬元，低出165萬元或32%，呎價約7,353元，據了解，上述單位業主於2008年以157萬元購入，其後淪為銀主盤。而上述單位將於周三（27日）拍賣，同場共有約19項物業可供競投。
大埔黃魚灘單號銀主盤叫價380萬
忠誠拍賣行發言人說，大埔黃魚灘單號一個銀主盤，面積約637方呎，附連542方呎天台，銀主叫價380萬元推拍，對比銀行估價500萬元低120萬元或24%，呎價5,965元；據悉，業主於2023年以680萬購入，其後於淪為銀主盤，該單位將於周三（27日）拍賣，同場共有約33項物業可供競投。
富澤花園低估價108萬拍賣
環亞拍賣行發言人指，北角富澤花園富達閣高層F室業主盤，面積約652方呎的3房套間隔，現以830萬元推出拍賣，較銀行估價938萬元，低出108萬元或約12%，呎價約12,730元；據了解，業主於1988年6月以84.3萬元購入上述單位；將於周三（27日）拍賣，同場共有約64項物業可供競投。
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