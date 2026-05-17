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大潭大潭花園 米白巨廳閒逸舒適 逾三千呎平台

筍盤推介
更新時間：11:01 2026-05-17 HKT
發佈時間：11:01 2026-05-17 HKT

大潭區一向以低密度豪宅馳名，憑藉大潭灣海景與悠閒的度假氛圍，成為富豪買家的心頭好。今日走訪的大潭花園低層單位，正是區內罕見的優質放盤，實用面積1891方呎，採3房1套間隔，最吸睛是附連3229方呎特大平台，將生活空間由室內無限延伸至蔚藍海景。

步入室內，特高樓底配合寬敞廳堂設計，視覺感極具份量。屋主巧妙利用大型傢俬劃分客飯兩廳，全屋以簡約淺色調為主軸，營造出優雅舒適的居家感。

飯廳擺放大型餐桌後空間感依然綽綽有餘，牆邊設有訂造的入牆展示架，珍藏美酒與藝術品一覽無遺；前方更配備高枱，隨時可化身為時尚吧區。客廳放置了舒適的L形沙發，整體風格溫潤，廳堂裝有大面積玻璃窗，引入充沛自然光，並與戶外景致接軌。

1891呎連雙車位

此放盤的靈魂所在，可說是那過3000呎的特大平台，在此配置了羅馬遮陽傘與質樸的圓木桌椅，讓住戶在自家平台就能享受海景下午茶，或是舉辦派對，盡顯豪宅生活的氣派與私隱。

單位採3房1套設計，每間臥室均維持極高的空間感。主人房以純白色調點綴，大牀置中，窗外即是如畫的大潭灣海景。浴室則採乾濕分離設計，配備潔白浴具與浸浴浴缸。

大潭花園坐落於大潭道之上，環境清幽，由樓盤出發，咫尺即達夏萍灣泳灘及赤柱正灘，若需購物消遣，自駕約5分鐘即達赤柱廣場及美利樓。

必睇靚位

前臨大潭灣海景

連3229方呎特大平台

3房1套，廳大房大

約5分鐘車程到赤柱廣場

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