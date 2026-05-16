火炭半山 晉名峰 木系廳堂洋溢溫馨

坐落於火炭半山的晉名峰，以群山環抱的地理優勢與極高隱私度著稱。今日帶大家參觀屋苑B座低層C室，實用面積753方呎，採3房1套間隔，室內裝潢經過精心雕琢，單位向東南，望開揚景致，最新連車位叫價1150萬。

步入大廳，寬闊空間感讓人豁然開朗，客廳設計極具巧思，電視主牆巧妙選用橫紋木質飾板，在視覺上延伸了空間寬度，配搭深色系地櫃，更顯沉穩大氣。天花採滲燈設計，與多組嵌入式射燈交織，讓暖黃光影在室內自然流淌。

飯廳區則展現了另一種華麗，懸掛的水晶吊燈成為視覺焦點，下方擺放圓形餐桌，配以跳色餐椅，是家庭聚首的最佳場所。客廳一側由大型落地玻璃門銜接觀景露台，向東南靚方向，住戶可在露台俯瞰開揚市景與遠方翠綠山巒，享受悠閒時刻。

單位規劃現為3房1套，參觀主人套房，空間感極佳，寬闊窗台配上柔和的軟質窗簾，不僅採光充沛，更可布置成私人閱讀角或歇息空間。另一間房同樣保持設計感，以灰調與現代風為主軸，為家庭成員提供舒適的私人天地。

晉名峰由5座高座大廈及8座低密度住宅組成，提供424個單位。項目設會所，備有池、健身室等。交通方面，除自駕外，屋苑提供住客巴士往來火炭車站，附近也有小巴途經，出入便利。

放盤單位資料

物業名稱：晉名峰

地址：火炭樂葵徑2號

樓齡：20年

單位：B座低層C室

實用面積：753方呎

間隔：3房1套

叫價：1150萬元（連車位）

呎價：15272元

代理行：中原地產